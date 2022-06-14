طولي رموشك في يومين فقط .. وصفة تطويل الرموش السحرية باستخدام هذا الزيت الجهنمي الطبيعي

وصفة جبارة لتطويل الرموش حيث تسعى العديد من الفتيات والسندات لوجود وصفة سحرية لتطويل الرموش في وقت قصير، وهذا لأن الرموش هي التي تبرز جمال العين، لذلك تلجأ البعض منهن إلى الوصفات الطبيعية التي لا تضر العين مثل المواد الكيميائية المضرة، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم الوصفة الجبارة لتطويل الرموش التي ستزيد من جمال المرأة، كما يتم تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف.

وصفة تطويل الرموش السحرية

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش دون اللجوء إلى المواد الكيميائية المضرة للجسم، والطريقة كالتالي:-

وصفة زيت الخروع

يساعد زيت الخروع في إنبات شعر الرموش مع زيادة في الطول والكثافة والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

علبة ماسكارا فارغة.

ربع فنجان من زيت الخروع.

طريقة الاستخدام

قومي بتنظيف علبة الماسكرا جيدًا حتى يتم إزالة أي بواقي متعلقة بها.

ثم بعد ذلك اسكبي زيت الخروع في العلبة.

يتم استخدام فرشاة الماسكارا في توزيع زيت الخروع على الرموش، قبل النوم.

تكرر هذه الوصفة بشكل يومي لمدة شهر.

وصفة سحرية لرموش طويلة وحواجب كثيفة

يمكنك الآن تحضير وصفة سحرية للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة، وإليكم الخطوات التالية لتحضير الوصفة:-

المكونات

٢٥ نواة تمر.

٢ ملعقة كبيرة من حبة البركة.

٢ ملعقة صغيرة من الجلسرين، أو ٢ ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير