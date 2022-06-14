طولي رموشك في يومين فقط .. وصفة تطويل الرموش السحرية باستخدام هذا الزيت الجهنمي الطبيعي

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وصفة جبارة لتطويل الرموش حيث تسعى العديد من الفتيات والسندات لوجود وصفة سحرية لتطويل الرموش في وقت قصير، وهذا لأن الرموش هي التي تبرز جمال العين، لذلك تلجأ البعض منهن إلى الوصفات الطبيعية التي لا تضر العين مثل المواد الكيميائية المضرة، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم الوصفة الجبارة لتطويل الرموش التي ستزيد من جمال المرأة، كما يتم تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف.
وصفة تطويل الرموش السحرية
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش دون اللجوء إلى المواد الكيميائية المضرة للجسم، والطريقة كالتالي:-
وصفة زيت الخروع
يساعد زيت الخروع في إنبات شعر الرموش مع زيادة في الطول والكثافة والطريقة على النحو التالي:-
المكونات
- علبة ماسكارا فارغة.
- ربع فنجان من زيت الخروع.
طريقة الاستخدام
- قومي بتنظيف علبة الماسكرا جيدًا حتى يتم إزالة أي بواقي متعلقة بها.
- ثم بعد ذلك اسكبي زيت الخروع في العلبة.
- يتم استخدام فرشاة الماسكارا في توزيع زيت الخروع على الرموش، قبل النوم.
- تكرر هذه الوصفة بشكل يومي لمدة شهر.
وصفة سحرية لرموش طويلة وحواجب كثيفة
يمكنك الآن تحضير وصفة سحرية للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة، وإليكم الخطوات التالية لتحضير الوصفة:-
المكونات
- ٢٥ نواة تمر.
- ٢ ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ٢ ملعقة صغيرة من الجلسرين، أو ٢ ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة التحضير
- قومي بغسل نواة التمر جيدًا والتخلص من الشوائب العالقة بها.
- ثم بعد ذلك يتم تجفيفها بشكل جيد، ثم أحضري طاسة وارفعيها على نار متوسطة وقومي بتحميص النواة جيدًا حتى يصبح لونها بني داكن.
- أحضري الكبة الكهربائية، ثم قومي بطحن النواة المحمصة مع إضافة حبة البركة حتى تحصلي على بودرة ناعمة.
- قومي بنخل الخليط جيدًا حتى تتخلصي من أي تكتلات.
- أحضري ماسكارا فارغة ومعقمة، بعد ذلك أضيفي ملعقة كبيرة من الخليط البودرة، ثم أضيفي الجلسرين أو زيت اللوز الحلو.
- قومي بخلط المكونات السابقة بشكل جيد حتى تحصلي على خليط متجانس بدون تكتلات.
- استخدمي فرشاة الماسكارا وقومي بتوزيع الوصفة السحرية على الرموش والحواجب دون دخول الخليط في العينين.
- تترك الوصفة لمدة ٤ ساعات ثم بعد ذلك قومي بشطف الوجه جيدًا.
- تصلح هذه الخلطة لمدة ٣ شهور.
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