بدون صبغات كيميائية.. معجزة ملعقة فازلين لعلاج الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

القضاء على الشيب بالفازلين، الفازلين من المستحضرات التجميلية الطبيعية التي يستخدمها الفتيات والرجال لترطيب البشرة وتنعيمها وعلاج جفاف وخشونة البشرة، كما يدخل في وصفات علاج شيب الشعر المزعج، حيث يحرص الرجال والنساء على الظهور بمظهر خارجي مميز أمام الجميع، والشعر الأبيض يجعل شكل الوجه شاحب وغير جذاب، لذلك عند ظهوره يهرول الجميع إلى صالونات التجميل لصبغ الشعر وإخفاء الشعر الأبيض، ولكن صبغات الشعر تسبب تلفه وتساقطه، لذلك يفضلن استخدام الفازلين في صبغ الشعر وتلوينه والتخلص من الشيب، لذا يبحث الكثير عن وصفة الفازلين للقضاء على شيب الشعر وهذا ما سوف نلقي الضوء عليه خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من الشعر الأبيض بالفازلين

لا يمكن لجميع الفتيات الاستغناء عن الفازلين في فصل الصيف والشتاء، حيث يتم استخدامه في ترطيب القدمين لمنع تشققات القدم، كما يتم استخدامه في ترطيب بشرة الوجه والجسم من الالتهابات، وكذلك يستخدم في تحضير وصفات تنعيم وتكثيف الشعر، فهو متعدد الاستخدامات، ويمكن استخدامه في القضاء على شيب الشعر من خلال توفير المكونات التالية.

ثلاث ملاعق من الحناء.

ملعقة من الفازلين كبيرة.

1 ملعقة من جل الصبار.

قهوة ملعقة واحدة.

زيت زيتون ملعقة كبيرة.

ملعقتين من فيتامين E.

طريقة تحضير وصفة التخلص من الشعر الأبيض بالفازلين

يتم إضافة الفازلين إلى عدة مكونات تساعد على تلوين الشعر والتخلص من شيب الشعر المزعج، حيث يساعد الفازلين على ترطيب وتكثيف الشعر، والحناء تساعد على تلوين الشعر، أما جل الصبار وفيتامين e وزيت الزيتون يساعدوا على تغذية الشعر وتكثيفه، ويمكن تحضير واستخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نضع في وعاء الحناء والفازلين وزيت الزيتون وجل الصبار والقهوة وفيتامين e ونقلب جميع المكونات.

نمشط الشعر ونفرده ونبدأ في توزيع الخليط عليه.

نترك خليط الفازلين على الشعر لمدة ساعة كاملة.

نستمر في تكرار وصفة الفازلين حتى يختفي الشعر الأبيض.

فوائد الفازلين للشعر