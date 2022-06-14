وداعاً للتجاعيد ماسك بذور الكتان كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة

ماسك بذور الكتان ، كولاجين طبيعي يزيل تجاعيد السنين ويفتح البشرة السمراء، ويقضي على التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس الضارة، كما يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة طول الوقت، ويخلص البشرة من آثار الحبوب وحروق الشمس الضارة، وهو يتميز بقدرته الفعالة على اختراق المسام الواسعة وإخراج الدهون المتراكمة داخلها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك بذور الكتان السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

مكونات عمل ماسك بذور الكتان السحري

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك بذور الكتان السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بفرك الوجه برفق حتى نزيل الخلايا الميتة والاسمرار بشكل رائع. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يفضل دهن الوجه بزيت بذور الكتان حتى نساعد على ترطيب وتنعيم البشرة. يفضل وضع الماسك على الوجه كل يوم مرة واحدة حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة وبدون تجاعيد نهائياً.

فوائد ماسك بذور الكتان للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-