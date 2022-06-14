وحش التفتيح .. كريم بانثينول والنشا أسرع وصفة لتبييض البشرة والجسم فورى مجربة وفعالة بنسبة 100%

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معجزات كريم الباثينول وتحضير وصفة تبييض البشرة حيث يعتبر من أهم الطرق الحديثة في تبييض البشرة حيث يتم شراء المنتجات الكيماوية لمستحضرات التجميل التي تستخدم في تبييض البشرة ووضعها على البشرة بشكل يومين لتبييض البشرة أو يتم أعداد هذه الوصفات العلاجية لتبييض البشرة على الوقت الطويل، لكن الوصفة الأحدث هو خلط أحد الكريمات المستخدمة في الأسواق مع أحد المكونات الطبيعية للحصول على نتيجة فعالة في تبييض البشرة، وذلك ما يقوم به كريم الباثينول والنشا للقضاء تمام على تجاعيد ومشاكل البشرة.
كريم بانثينول والنشا أسرع وصفة لتبييض البشرة
يمكن القيام بهذه الطريقة من أجل الحصول على بشرة صافية وخالية تماما من العيوب لأن هذه الطريقة تقوم أساسا على عنصر النشا وكريم الباثينول ويتم أعداد هذه الوصفة من خلال الخطوات التالية:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من كريم الباثينول
- ملعقة كبيرة من النشا
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم مزج النشا مع الباثينول جيدا ثم يتم توزيع هذا المزيج على البشرة ثم يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ساعتين ولابد أن يترك الخليط على الوجه حتى يجف تماما.
- ثم يتم دعك هذا المزيج جيدا في شكل دائري بهدوء ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويتم إعادة هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى يتم الحصول على بشرة صافية ونقية.
فوائد كريم باثنيول للبشرة
أن كريم باثنيول للبشرة يحتوي على العديد من عوامل النفع للبشرة حيث يساعد النشا على مد البشرة بالكربوهيدرات اللازمة لإعطائها الحيوية واللمعان ويساعد كريم الباثينول على علاج عوامل الاسمرار الموجودة في البشرة؛ لأنه يساعد على تبييض مسام البشرة.
- يعمل هذا المزيج أيضا على التخلص من الحبوب والبثور الموجودة في الوجه ويعطي لمعان ونضارة البشرة في أحسن مظهر للوجه ويساعد هذا المزيج على معالجة كل مشاكل البشرة بكافة أنواعها بالإضافة إلى أن مزيج النشا وكريم الباثينول لا يسبب أي أضرار للبشرة لأنه مكون من مواد طبيعية.
- يعد مزيج النشا وكريم الباثينول من أهم الوصفات التي حققت نتائج فعالة في تبييض البشرة والوجه بشكل فعال من أول استخدام.
- بالإضافة إلى أن هذا المزيج يساعد على شد البشرة والقضاء على التجاعيد الموجودة فيها وهي من أهم الوصفات التي تقوم بها السيدات الذين يعانون من التجاعيد مع تقدم أعمارهم.
- تعد هذه الوصفة من أقل الوصفات تكلفة مادية التي تساعد على تفتيح الأماكن الحساسة في الجسم.
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