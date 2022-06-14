نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الكركم لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور بدون الم وتبيض الأماكن الغامقة في المقال التالي
إزالة الشعر بالكركم هي أحد الوسائل التي يمكن اعتمادها عند كل مرة يتم فيها إزالة الشعر، فالخل هنا عامل مساعد مع باقي مكونات الوصفات، حيث أن الخل مادة نقية طبيعية تستخدم في العديد من الأكلات، وخاصة اللحوم والدجاج، لأن الخل وسيلة فعالة في القضاء على رائحة الزفرة من الطعام، كما أنه يستخدم في الكثير من وصفات الشعر والبشرة، نظرا لأنه قاتل للجراثيم والبكتيريا والميكروبات بدرجة كبيرة، واستخدامه في وصفات إزالة الشعر يمنح البشرة نعومة وجمال وملمس حرير، نظرا لتنقية البشرة من كل الجراثيم العالقة بها نتيجة كثرة الشعر الزائد.
مكونات تحضير وصفة الكركم لإزالة الشعر
يمكن الاعتماد على الخل في هذه الوصفة بشكل كبير لتصفية البشرة من البقع والحبوب وجلد الوزة، وتنقية البشرة من الجراثيم والبكتيريا، حيث يتم تحضير الوصفة كما يلي:
- ملعقة من النشا.
- ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة من الكركم.
- ملعقتين من الخل.
طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالكركم
- يتم مزج كافة المكونات السابقة جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.
- نقوم بتوزيع هذا الخليط على المكان المراد إزالة الشعر الزائد منه.
- نترك الخليط على البشرة حتى يجف تماما.
- يتم فرك البشرة بحركات دائرية لكي تتساقط الشعيرات تدريجيا.
- نشطف الجسم بالماء الفاتر.
نصائح عند إزالة الشعر
هناك بعض النصائح البسيطة التي يفضل اتباعها عند إزالة الشعر بالخل، وهي كما يلي:
- هذا الماسك مناسب لكافة مناطق الجسم والوجه والمناطق الغامقة.
- هذا الماسك لا يزيل الشعر الطويل من الجسم بل يقوم بإزالة الشعيرات الصغيرة التي تنمو ويصعب إزالتها.
- ضبط هرمونات الجسم مع أحد الأطباء المختصين، لأن زيادة الهرمونات تجعل الشعر الزائد ينمو بكثافة.
- يمكن إضافة عصير الليمون لوصفات إزالة الشعر، فهو يقوم بالقضاء على البكتيريا والجراثيم العالقة في المسام، مما يجعلها نقية وصافية وخالية من الشوائب، ويعتبر الليمون علاج طبيعي خالي من أي أضرار، حيث أن عصيره هو صاحب الفائدة الكبرى.
- يجب تنظيف البشرة بشكل يومي لمنع تكون الجراثيم.
- ترطيب البشرة بعد كل مرة يتم إزالة الشعر الزائد منها.
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