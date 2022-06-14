نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك الأصفر للبشرة ضعيه على وجهك قبل النوم 20 دقيقة قبل النوم سيجعل وجهك ناصع البياض كالقمر في المقال التالي
في إطار العناية بالبشرة هناك بعض العوامل قد تؤثر على البشرة وجمالها مثل التعرض لإشعاع الشمس أو ارتفاع طبقة الميلانين إلى إصابة بشرة الإنسان بمشكلة اسمرار الوجه والتي تؤثر بشكل سلبي على أغلب الفتيات مما تزيد رغبتهن في التخلص منها، ولذلك يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية الغير مكلفة والتي ستتمكنين من خلالها بسهولة من العناية ببشرتك أيا كان نوعها، ويمكننا توضيح لكي سيدتي أفضل تلك الوصفات من خلال موقعنا .. تابعونا.
ماسك الكركم وماء الورد لتفتيح البشرة
يعد مسحوق الكركم من أكثر المكونات الآمنة التي ينصح بها الأطباء لعلاج إسمرار البشرة.
أولاً: المكونات المطلوبة:
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الكركم.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- عدد ٣ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- عدد ٣ ملاعق كبيرة من ماء الورد.
ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:
- في البداية قومي بوضع الكركم في وعاء ثم أضيفي عليه كلا من عصير الليمون وزيت جوز الهند.
- وأخلطيهم جيداً حتى تتداخل المكونات.
- وبعد ذلك قومي بإضافة ماء الورد على المكونات السابقة واخلطيهم مرة أخرى.
- وقبل وضع الخليط على وجهك احرصي على تنظيف بشرتك جيداً بالماء والغسول الخاص بك.
- وفي النهاية قومي بوضع الخليط على بشرتك وتأكدي من تغطية الخليط جيداً للمسام.
- وبعد مرور ساعة قومي بفرك الماسك جيداً، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.
ماسك الكركم والعسل لمقاومة الاسمرار
يمتاز العسل بعناصره المغذية للبشرة والوجه ولذلك يمكن استخدامه في وصفة مع الكركم للعناية بالبشرة.
أولاً: المكونات المطلوبة:
- عدد ١ ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.
- عدد ١ ملعقة كبيرة من العسل.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الكركم.
- قطرتين من زيت الليمون العطري.
ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام:
- في البداية قومي بوضع مسحوق الكركم في وعاء، ثم أضيفي عليه كلا من اللبن الرائب والعسل.
- ثم قومي بخلطهم جيداً وبعدها أضيفي قطرات ضعي زيت الليمون العطري.
- وبعد ذلك قومي بتنظيف وجهك جيداً بالماء.
- ثم قومي بوضع الخليط على وجهك وانتظري لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- وفي النهاية قوم بسمح الخليط ببطء عن طريق استخدام قطعة قماش مبللة.
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