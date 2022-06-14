بالكاكولا غيري شعرك 180 درجة هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير في ساعتين

فرد الشعر بالكاكولا، المياه الغازية من المشروبات التي يتناولها الملايين، كما تقدم في جميع المناسبات، ويعرفها الكثير ولا يجهلون فوائد فرد الشعر بالكاكولا، حيث تساعد على فرد الشعر الخشن والمجعد والذي يصعب تفريشه بسهولة، وعلى الرغم أن هناك العديد من الكريمات التي تساعد على فرد الشعر الخشن إلا وأنها تضر الشعر وتزيد من تلفه مع كثرة استخدامها، لذلك تبحث الفتيات عن وصفات لفرد الشعر دون ترك أي أضرار جانبية على الشعر، والكاكولا من المشروبات الغنية ببعض العناصر الغذائية التي تفيد الشعر وتساعد على سهولة تمشيطه، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالكاكولا.

فرد الشعر بالكاكولا

تندهش الفتيات عند استماع بأنه يمكن استخدام الكاكولا في فرد الشعر، ويظن البعض بأن الأمر يمكن أن يضر الشعر ولا يفيده، ولكن الأمر بالعكس فهي تجربة مضمونة وسريعة المفعول وتساعدك على فرد الشعر دون الحاجة إلى تكلفة عالية أو تسبب تلف الشعر، ويمكنك استخدام الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

كوب من الكاكولا.

نصف كوب من ماء الورد.

وعاء فارغ.

غطاء الرأس البلاستيكي.

طريقة فرد الشعر بالكاكولا

كثير من الفتيات يمتلكن شعر كثيف وطويل ولكنه يكون خشن أو مجعد، لذلك يواجهن مشكلة كبيرة وعناء عند تمشيطه، ويحتاجن إلى وصفات تساعد على سهولة فرده، لذا يمكن استخدام الكاكولا لفرد الشعر خلال دقائق وتوديع العناء أثناء التمشيط، حيث تتمثل طريقة استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نحضر الوعاء ونصب فيه الكاكولا وماء الورد.

نخلط المكونين جيداً.

نفرد الشعر ونعكسه حتى نصل الكاكولا وماء الورد عليه.

نضع غطاء الرأس البلاستيكي على الشعر لمدة ساعة كاملة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

يمكن تمشيط الشعر بكل سهولة.

نستخدم الكاكولا في فرد الشعر مرتين في الأسبوع فقط.

فوائد الكاكولا للشعر