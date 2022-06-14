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يعد كريم الأساس من مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها في كل منزل، فهو يعمل على إخفاء أي عيوب أو حبوب للبشرة، وتوحيد لونها، وإظهارها بظهر مشرق وجذاب، ونظراً لاحتواء كريم الأساس الذي يباع في محلات مستحضرات التجميل والهايبر ماركت على نسبة عالية من المواد الكيميائية المضرة للبشرة، لذلك تم التوصل إلى العديد من الطرق والوصفات الخاصة بصنع كريم الأساس باستخدام مكونات طبيعية ومتداولة، بما يعد آمن وصحي على البشرة وعادة ما تستخدمه السيدة على بشرتها قبل الخروج من المنزل أو في المناسبات والأعياد، لتظهر البشرة بشكل طبيعي وناعم. مكونات تحضير كريم الأساس طبيعي المكونات ملعقتين صغيرتين من جل الصبار.

ربع ملعقة صغيرة من أي كريم واقي للشمس.

ملعقة صغيرة من أي نوع كريم مرطب.

4 نقط من أي نوع كريم أساس (حسب درجة اللون المناسبة لبشرتك).

4 نقط من زيت شجرة الشاي.

نصف ملعقة صغيرة من البودرة المضغوطة. طريقة تحضير كريم أساس طبيعي قومي بوضع جل الصبار في وعاء كبير، ثم اخلطيه مع مقدار الكريم المرطب، حتى يصبح قوامهما متجانس.

أضيفي بعدها كريم الأساس والكريم الواقي من الشمس، وقلبي المكونات جيداً.

ثم أضيفي البودرة المضغوطة وزيت شجرة الشاي، وقلبي جميع المكونات معاً جيداً حتى يصبح قوامهم متجانس.

أفرغي الكريم في أي عبوة أو علبة زجاجية، وإحفظيها في الثلاجة لبضع ساعات، وبذلك يصبح الكريم جاهزاً للاستخدام. وصفة النشا والشوفان لعمل كريم أساس طبيعي المكونات نصف كوب من نشا الذرة.

5 نقط من زيت بذور العنب.

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام المطحون. طريقة التحضير في وعاء مناسب الحجم، قومي بخلط النشا مع بودرة الشوفان معاً جيداً.

أضيفي قطرات زيت بذور العنب بشكل تدريجي إلى الخليط، حتى يندمجا تماماً، ويصبح الكريم متماسك القوام.

أسكبي الكريم في العبوة الخاصة به، وضعيه في الثلاجة قليلاً، وبذلك يصبح جاهزاً للاستعمال اليومي.

احرصي عزيزتي على التخلص من كل كريم الأساس الموجود على بشرتك يومياً قبل النوم، حتى لا يتسبب بدوره في انسداد مسامات بشرتك، وبالتالي ستعاني بشرتك من ظهور الحبوب. عمر شويل - جدة بملعقة نشا حضري اقوي كريم أساس طبيعي من صنع يديكي يوحد لون البشرة بدون اي مواد كيميائية - ثقفني

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