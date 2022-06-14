كنز ربانى لإزالة الشعر للوجه كله من الجذور بدون ألم والشعر سوف يُنزع من المرة الأولى ولن يعود نهائيا

إن النشا من أهم المكونات الطبيعية المناسبة للعناية والاهتمام بالبشرة، حيث إنه من المكونات التي تساهم في الحفاظ عليها بشكل كبير وذلك بسبب الدور الفعال للنشا في الحفاظ على البشرة وإزالة الشعر الزائد فيها وتبييض الأماكن الداكنة من الجسم، لذا سنتعرف في هذا المقال علي كريم النشا لإزالة الشعر الزائد من الوجه وتبييض الأماكن الغامقة بوصفة سهلة يمكن تحضيرها في المنزل من خلال موقعنا .. تابعونا

كنز ربانى لإزالة الشعر للوجه

تعتبر وصفة النشا وعصير الليمون لإزالة الشعر بالإضافة إلى تبييض الأماكن الغامقة، ويمكننا توضيحها من خلال الآتي:

أولا: نقوم بعصر ليمونة واحدة في وعاء جاف صغير ثم نقوم بوضع مقدار من النشا يقدر بحوالي ملعقتين صغيرتين.

ثانيا: وبعد ذلك نقوم بخلط مقادير هذا المزيج مع بعضهم لنحصل على قوام كريم متماسك.

ثالثا: وبعد إتمام عملية المزج جيدا نقوم بوضع هذا المستحضر على الوجه لنقوم بعد ذلك بفرده على الوجه بأكمله بشكل جيد.

رابعا: ثم نتركه لمدة نصف ساعة على البشرة للحصول على أكبر فائدة ممكنة من تلك الوصفة.

خامسا: وبعد ذلك نقوم باستخدام الماء الفاتر من أجل غسل الوجه جيدا.

سادسا: ثم نقوم بعمل هذه الوصفة واستخدامها لعدة مرات في أيام متتالية وهو الأمر الذي يجعلنا نحافظ على البشرة ونخلص الوجه من الشعر وتفتيح الأماكن الداكنة في البشرة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفة فعالة في إزالة شعر الوجه حيث تزيل الشعر بدون ألم وتقتلعه من جذوره بسهولة دون الحاجة لاستخدام أي مواد أخرى.

وصفة النشا والبيض لتبييض البشرة