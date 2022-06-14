طريقة عمل الاندومى فى البيت مثل الجاهزة بالظبط خطوة بخطوة لن تشتريه بعد الآن من الخارج

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طريقة عمل الاندومي في البيت، من أكثر الأكلات الشعبية التي أصبحت المفضلة عند ملايين الشباب والأطفال بمختلف الأعمار، حيث تعد من الوجبات الإقتصادية والسريعة جدًا في التحضير وتتميز بطعم مختلف تماماً ومذاق رائع وهذا ما يجعل الأطفال والشباب يقومون بشرائها من الخارج بشكل دائم وهذا ما يزعج الكثير من الأمهات ويجعلهم يشعرون بالقلق والخوف الشديد على صحة أبنائها وهذا لأن الشركات تقوم بإضافة المواد الحافظة عليها وهذا ما يجعلها مضرة بالصحة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير الاندومي في البيت خطوة بخطوة سوف تحضيرية بيدك من المنزل سيكون مثل الجاهز تماماً وسيعجب أطفالك جداً.
مكونات عمل الاندومي في البيت
تعد وصفة الاندومي من أشهر وأكثر الوصفات التي يحدث عليها جدل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل دائم والبحث عن هل هي مفيدة للجسم ام بها اضرار تؤثر على صحة من يتناولها، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة يمكن من خلالها تحضير الاندومي من المنزل لكى يتناوله أفراد أسرتها و يبتعدون عن شراء الجاهز لكى تطمئن على صحة أفراد أسرتها، وسنقدم لكم طريقة عمل الاندومي في البيت، المكونات هي:
- نصف كيلو مكرونة اسباجيتى.
- 2 ملعقة كبيرة زيت قلي.
- نصف ملعقة صغيرة شطة حمراء ناعمة.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- 2 مكعب مرقة دجاج.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ملح حسب الرغبة.
- ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- رشة من البصل البودر.
طريقة تحضير الاندومي في البيت
- في البداية نقوم بوضع إناء على نار ونقوم بملئ الإناء بالماء بحيث تغطي كمية المكرونة في الماء.
- بعد ذلك نترك الماء حتى تغلى عندما تغلي نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون وملعقة من الزيت ونقلبهم مع بعضهم.
- نقوم بتكسير مكعب من المرقة ونضيفه على الماء مع التوابل.
- نقلب هذه المكونات مع الماء جيدًا حتى يذوبا.
- ثم نضيف المكرونة الاسباجتي ونقلبها مع الماء ولابد أن تكون المكرونة مغطاة بالماء لكي يتم تسويتها.
- نترك المكرونة في الماء تسلق.
- بعد ذلك نأتي بطاسة صغيرة ونقوم بوضع ملعقة من الزيت في الطاسة.
- ثم نضيف مكعب من المرقة و رشه من البصل البودر وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- بعد ذلك نقوم بوضع الطاسة على نار هادئة ونقلب هذه التوابل لكى تخرج نكهة الاندومي.
- عندما يتم سلق المكرونة وتأخذ التسوية الصحيحة نقوم بإضافة التوابل نكهة الاندومي.
- نقلب هذه التوابل جيدًا مع المكرونة حتى يتمزجا، لا تقومي بتصفية المكرونة من الماء لكي تأخذي شوربة الاندومي.
- نتأكد من أن المكرونة أخذت نكهة التوابل ونقوم بغلق النار على الاندومي.
- ثم نقوم بسكبها في أطباق التقديم الغويطة وتقدم ساخنة إلى الطعام بالصحة والهنا وسوف تاكلين أحلى وأطعم اندومي في البيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الاندومى فى البيت مثل الجاهزة بالظبط خطوة بخطوة لن تشتريه بعد الآن من الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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