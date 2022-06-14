طريقة عمل الاندومى فى البيت مثل الجاهزة بالظبط خطوة بخطوة لن تشتريه بعد الآن من الخارج

طريقة عمل الاندومي في البيت، من أكثر الأكلات الشعبية التي أصبحت المفضلة عند ملايين الشباب والأطفال بمختلف الأعمار، حيث تعد من الوجبات الإقتصادية والسريعة جدًا في التحضير وتتميز بطعم مختلف تماماً ومذاق رائع وهذا ما يجعل الأطفال والشباب يقومون بشرائها من الخارج بشكل دائم وهذا ما يزعج الكثير من الأمهات ويجعلهم يشعرون بالقلق والخوف الشديد على صحة أبنائها وهذا لأن الشركات تقوم بإضافة المواد الحافظة عليها وهذا ما يجعلها مضرة بالصحة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير الاندومي في البيت خطوة بخطوة سوف تحضيرية بيدك من المنزل سيكون مثل الجاهز تماماً وسيعجب أطفالك جداً.

مكونات عمل الاندومي في البيت

تعد وصفة الاندومي من أشهر وأكثر الوصفات التي يحدث عليها جدل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل دائم والبحث عن هل هي مفيدة للجسم ام بها اضرار تؤثر على صحة من يتناولها، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة يمكن من خلالها تحضير الاندومي من المنزل لكى يتناوله أفراد أسرتها و يبتعدون عن شراء الجاهز لكى تطمئن على صحة أفراد أسرتها، وسنقدم لكم طريقة عمل الاندومي في البيت، المكونات هي:

نصف كيلو مكرونة اسباجيتى.

2 ملعقة كبيرة زيت قلي.

نصف ملعقة صغيرة شطة حمراء ناعمة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

2 مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر.

طريقة تحضير الاندومي في البيت