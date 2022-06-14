أفضل من المحلات.. طريقة عمل الخيار المخلل السريع مقرمش ومشطشط لحد اخر واحدة تعمليه بالليل يتاكل الصبح

طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش السريع تي المطاعم ، الخيار مفيد جدا للجسم، ولكن للأسف الشديد معظم الناس لا يحبون تناوله أخضر طازج، ولكن يقومون تناول المخلل بكميات كبيرة، ولكن حديثنا اليوم ليس على أنواع المخلل كلها ولكن نحن نتحدث اليوم عن نوع واحدة وهو المخلل الخيار الذي أصبح هو أكثر أنواع المخلل مبيعا، لأن يكون مقرمش وطعمه لذيذ، ولذلك نحن جئنا لكم لكي نبين لكم مكونات وطريقة تحضير الخيار المخلل في البيت في أسرع وقت ممكن، لمعرفة ما هي الطريقة؟ يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل الخيار المخلل في البيت

توجد بعض المواصفات التي يجب أن تكون في الخيار لكي يكون مثل المحلات، مع العلم أن الوصفة التي نقدمها لكم يمكن البدء في تناول الخيار المخلل بعدها بساعتين فقط، لأنه من المعروف أن الخيار المخلل من أسهل أنواع المخلل في التخليل، والآن سوف نقدم لكم المكونات:

كيلو من الخيار المخلل.

ملعقة من الخل الأبيض.

ثلاث فصوص من الثوم.

ورق لورا.

ملح أبيض ناعم.

ماء مغلي ويترك حتى يبرد تمام.

طريقة تحضير الخيار المخلل في البيت

قبل الشرح في طريقة التخليل، لابد أن نقول لكم شئ مهم وهو أنك لا تقوم بتناول كمية كبيرة من أي نوع مخلل، لأن هذا ليس صحي، ويسبب الكثير من المشاكل التي نتعرض لها في المستقبل، ومن أهم الأسباب التي يسببها تناول الخيار المخلل بكميات كبيرة هو زيادة الوزن، وحدوث التهابات شديدة في جدار المعدة، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الخيار المخلل:

يجب أن يكون الخيار صغير الحجم.

يجب غسل الخيار جيدا بالماء.

يجب إزالة أي شوائب موجودة على الخيار.

يجب وضع الخيار في برطمان زجاجي.

يجب وضع فصوص الثوم كما هي.

يتم وضع الملح في الماء الدافئ، ويتم التقليب حتى يذوب الملح، وبعد ذلك نضع الخل.

يتم وضع هذه الخلطة على الخيار.

يجب أن يكون الخيار مغطاة بالخليط.

يجب وضع ورق اللورا على وجه الخيار.

يترك الخيار في درجة حرارة الغرفة لمدة 48 ساعة، وبعد يصبح جاهز للطعام.

يمكن تقطيع الخيار إلى شرائح في حالة الرغبة في تناوله بعد التحضير مباشرة.

الخيار المخلل من ألذ انواع المقبلات الشهية التي يمكنك عملها في المنزل، فمن خلال إضافة بعض التوابل تستطيعين عمل المخلل الخيار زي المطاعم بجدارة وجودة عالية ، عليكي إضافة الخل الابيض والملح الي الخلطة لكي تحصلي على مذاق شهي ومشطشط من أول يوم اعمليه بالليل يتاكل الصبح من جمال المخلل فهو لا يستغرق وقت عند إضافة بعض هذه