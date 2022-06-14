مسحتين من كريم نيفيا أقوى كيراتين للشعر المجعد ندمت إني مستعملتهوش من زمان ووداعاً لصالونات التجميل

اثبت كريم نيفيا للبشرة فاعلية كبيرة في معالجة الشعر الجاف والمجعد ليصير ناعمًا ومفرودًا على طبيعته، فإن وظيفة كريم نيفيا للشعر أنه يعمل ككيراتين لفرد الشعر وبسهولة كبيرة بدون أي تعقيدات، وقد يكون هو الحل المثالي للنساء اللاتي يرغبن في شعر ناعم ولامع أو لبناتهن لكي يصبح مظهر الشعر صحيًا وحيويًا لذلك نعرفكم في السطور القادمة إلى طريقة استخدام كريم نيفيا للشعر للاستفادة منه وتأثيره على الشعر.

مسحتين من كريم نيفيا أقوى كيراتين للشعر

يستخدم كريم نيفيا للبشرة بأكثر من طريقة مع مكونات أخرى مختلفة عن بعضها من أجل حل مشكلة الشعر الخشن أو الجاف فهي مشكلة تعاني منها معظم النساء والفتيات الصغار تنتج عن أسباب عديدة قد تكون قلة الاهتمام والعناية بالشعر أو عدم ترطيبه باستمرار لهذا يعمل كريم نيفيا على تقوية جذور الشعر وحمايتها بطبقة من الكيراتين حتى تنمو من جديد ولكن بطريقة صحية لكي يكون الشعر ناعمًا.

وهذه وصفات كريم نيفيا للشعر:

كريم نيفيا وزيت الزيتون للشعر

المكونات

ملعقتين نفس الحجم جل صبار وأخرتين كريم نيفيا الطبيعي. ملعقة حجم كبير زيت زيتون بكر. حبة موز.

الخطوات

نخلط الزيت مع الكريم أولًا قبل إضافة چل الصبار لهما. يتم هرس حبة الموز حتى تصير ناعمة لنتمكن من إضافتها للمكونات السابقة. عندما يصبح المزيج ناعمًا يتم فرده على الشعر بأكمله.

كريم نيفيا وجل صبار للشعر

المكونات

مقدار ملعقة واحدة متساوية من: نشا ذرة. زيت لوز حلو. خل.

وملعقتين فقط كريم نيفيا.

ونفس المقدار چل الصبار.

الطريقة