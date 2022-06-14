نوعين بذور تأثيرهم قوي جدا في اعادة نمو الشعر

نوعين البذور اللي معانا النهاردة بتساعد على نمو الشعر عن طريق فتح بصيلات الشعر المسدودة, تعزيز نمو الشعر مع ترطيب وتغذية الشعر ، بالاضافة كمان لتقوية الشعر الضعيف والتالف والهش ، بالاضافة انه بيدي لمعان ونعومة صحيين للشعر ، وكمان مع الاستخدام هتلاحظي ان قشرة الراس وتساقط الشعر قل في خلال اسابيع قليلة ، والبذور دي هي بذور الحلبة وبذور الحبة السودا او حبة البركة ، تعالوا نتعرف مع بعض بالتفصيل في السطور الجاية على طريقة استخدام بذور نمو الشعر وفوايدها كلها.

فوايد البذور:

بذور الحلبة: بتحتوي على خصائص بتساعد على تعزيز نمو الشعر ، لانها بتحتوي على نسبة عالية من البروتين وحمض النيكوتين ، والمعروف بفوايدها لمنع تساقط الشعر وعلاج قشرة الراس بشكل فعال ، ومفيدة كمان في علاج مجموعة متنوعة من مشاكل فروة الراس زي جفاف الشعر والشعر الخفيف.

بذور حبة البركة: مليانة بالعناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية ، وهي واحدة من افضل انواع البذور اللي ممكن استخدامها لنمو الشعر ، بالاضافة كمان انها بتضيف لمعان وبتعيد نمو الشعر الخفيف ، بتساعد في التحكم في تساقط الشعر وبتحافظ على رطوبة الشعر.

طريقة استخدام بذور نمو الشعر:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 2 معلقة كبيرة من بذور الحلبة.

– 2 معلقة كبيرة من بذور حبة البركة.

طريقة التحضير:

خدي بذور الحلبة وبذور حبة البركة حطيهم مع بعض في الخلاط واضربيهم لحد ما يتحولوا لبودرة ناعمة ، خزني البودرة دي في برطمان زجاج محكم الغلق للاستخدام ، ممكن تضيفي له كام نقطة من زيت اكليل الجبل او زيت النعناع عشان تزودي فايدته اكتر.

لعمل زيت الشعر من البذور:

خدي 1 معلقة كبيرة من خليط بذور الحلبة وحبة البركة اللي حضرناه حطيها في برطمان زجاج ، وضيفي لها ¼ كوباية زيت للشعر اي نوع من اختيارك (ممكن زيت زيتون, زيت جوز هند) ، واقفلي البرطمان وسيبيه في الشمس لمدة 2 – 3 اسابيع ، بعد المدة دي استخدمي الزيت لتدليك فروة راسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع ، وسيبيه لمدة 30 دقيقة او طول الليل وبعدها اغسلي الشعر.

ماسك للشعر:

عشان تستخدمي خليط البذور كماسك للشعر ، خدي 1 معلقة كبيرة من خليط البذور المطحونة وضيفي له ماية سخنة او شاي اخضر لعمل معجون ، سيبيه على جنب لمدة 30 دقيقة قبل الاستخدام عشان المكونات تمتزج مع بعض كويس ، بعدها حطي المزيج على فروة راسك لمدة 30 دقيقة وبعدين اغسليه.

سبراي للشعر:

من افضل الطرق لاستخدام بذور نمو الشعر هي استخدامها كسبراي ، ضيفي 1 معلقة كبيرة من خليط البذور المطحونة لبرطمان وصبي عليها ماية سخنة او شاي اخضر ، واقفلي البرطمان وسيبيه لمدة 10 دقايق ، بعدها صفية وصبي الماية في ازازة ببخاخ ، رشي الماية دي على شعرك قبل النوم ، واغسليه الصبح بالماية العادية.

الطرق بالفيديو:

استخدمي الزيت ده على جذور شعرك هيساعد على نمو الشعر بشكل سريع