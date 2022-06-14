لو بيضاء أو خمرية.. صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو طبيعياً للون بني ساحر يسألكِ الجميع عنه

يفضل الكثيرون صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو باعتبارها إحدى الطرق الطبيعية الفعالة في تغير لون الشعر بعيدًا عن الصبغات الكيميائية الضارة التي تدمر الشعر، يعطي هذا المزيج الرائع بين الحناء والكاكاو والنسكافية لون كراميل مميز وجذاب يعشقه الجميع ويليق ببشرة النساء العربيات بصفة عامة حيث يظهر جمال المرأة ويجعلها تشعر بالتجديد.

صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو

تلجأ بعض النساء إلى تغير لون شعرها باستخدام بعض المواد الطبيعية التي لا تلحق ضررًا بالشعر وتحقق نتائج باهرة ومن أهم هذه المكونات الحناء والنسكافية، فيما يلي توضيح ذلك.

المكونات

3 ملاعق من النسكافيه.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحناء.

عدد ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف كوب من الخل.

¼ كوب من البابونج.

2 ملعقة من زيت السمسم.

القليل من العسل.

مقدار من الماء الساخن.

قبعة رأس بلاستيكية.

صبغ الشعر طبيعياً

يوضع مقدار النسكافيه في وعاء كبير ويضاف إليه الكاكاو والحناء، تخلط المكونات معًا حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض.

خلط البابونج مع الماء ويوضع الخليط على النار حتى يغلي ثم يترك ليبرد.

يضاف البابونج المغلي إلى الخليط السابق وتقلب المكونات جيدًا ثم يوضع الخل والكركم وزيت السمسم والقليل من العسل وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

يتم إضافة مقدار من الماء الساخن بالتدريج وذلك للحصول على قوام ناعم سهل الفرد يشبه قوام الصبغة إلى حد كبير.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل ترك الخليط حتى يختمر لمدة ساعة على الأقل.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل ترك الخليط حتى يختمر لمدة ساعة على الأقل. يمشط الشعر الجاف ثم يقسم إلى جزئين حتى نتأكد من وصول الخليط إلى الشعر بالكامل.

يوزع الخليط على الشعر بالتساوي ويفضل ارتداء قبعة رأس بلاستيكية لضمان الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

يترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.

تجنب غسل الشعر لمدة ثلاثة أيام لضمان ثبات اللون.

يمكن مضاعفة الكمية حسب طول وكثافة الشعر.

في نهاية مقال صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو حيث تم التعرف على مكونات وطريقة تطبيق هذه الوصفة المذهلة التي تعطي نتائج باهرة بشهادة الجميع بدلًا من استخدام بعض الصبغات الكيميائية التي تعرض الشعر للتلف وتدمر البصيلات.