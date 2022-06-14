ملك العزومات.. أحلى طريقة لعمل البط بطريقة مبتكرة ولذيذة هيشرف سفرتك

يعد البط من أفضل اللحوم التي يمكنك تناولها حيث أنه له مذاق رائع ولكن لأنه يأخذ وقتًا طويلًا في تسويته تبتعد الأمهات عن عمله إلا في المواسم وفي هذا الوقت يبدأ البحث بكثرة عن أحلى طريقة لعمل البط، لذلك سوف نقوم بتقديم طريقة سهلة وبسيطة لعمله دون الحاجة إلى بذل مجهود، وبمكونات ستجدينها موجودة في كل مطبخ.

أحلى طريقة لعمل البط

نقدم لكي عزيزتي أفضل طريقة عمل البط في الفرن بدون سلق، والتي تعتبر من أسرع الطرق، لذلك عليك متابعة الآتي:

مقادير البط المشوي في الفرن

بطة بحجم كيلو ونصف.

حبتان كبيرتان من البصل.

أربعة فصوص من الثوم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

وملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات اللحم.

صلصة طعام جاهزة.

طريقة عمل البط في الفرن

في البداية نقوم بتقشير البصل ونقوم بفرمه فرمًا ناعمًا.

بعد ذلك نقوم بتقشير الثوم ويفرم فرمًا ناعمًا.

ثم نخلط الثوم المفروم مع البصل المفروم.

بعد ذلك نضع عليهم ملح حسب الرغبة.

ثم نضيف إليهم زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بوضع الفلفل الأسود والبهارات ونقلب جيدًا.

ثم نقوم بتنظيف البط جيدًا من الريش، وينقع في محلول من الماء والخل والليمون لمدة ساعة.

بعد ذلك نضع المكونات التي قمنا بتحضيرها على البطة من الخارج وبين الجلد.

ثم تترك البطة في الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة حتى تتشرب الخليط.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية واسعة، ونضع بها حامل ونقوم بوضع البطة عليها.

ثم نقوم بتسخين الفرن ونضع الحامل في الصينية، وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن الساعة إلا ربع.

بعد ذلك نقوم بغرس شوكة في البط من أجل التأكد من نضجها.

الآن نحضر الصلصة ونضع عليها القليل من زيت الزيتون ونقلب

بعد ذلك نقوم بدهن الخليط على البطة من الخارج ونقوم بتشغيل الشواية.

ثم نتركها تحت الشواية حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نقوم بتقديم البط مع الأرز أو طبق المحشي اللذيذ.

في نهاية الحديث عن أحلى طريقة لعمل البط فقد قمنا بتقديم طريقة من أسهل الطرق بل وألذها، ونعدك أنك ستقومين بتحضيرها دومًا لأنها لن تحتاج إلى وقت، ولا تحتاج إلى أي مكونات من خارج المنزل لتجهيزها، فقومي بتحضيرها وقتما تشائين.