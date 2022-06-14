بأسرار البيوتي سنتر.. صبغ الشعر أشقر رمادي في المنزل على طريقة المحترفين للون شعر رائع

إن صبغ الشعر أشقر رمادي أصبحت رغبة الكثير من الفتيات في الآونة الأخيرة بسبب شهرة هذا اللون وتميزه عن الألوان الأخرى، ولكن هناك الكثير من الفتيات لا تفضل استخدام الصبغات حتى لا تضر بشعرها، ولذلك جئنا لكي اليوم بوصفة طبيعية لصبغ الشعر لا تحتوي على أي مواد كيميائية وسوف تعطيك النتائج المطلوبة بنفس الدرجة التي تريدينها.

صبغ الشعر أشقر رمادي

بعد أن تقومي بتجربة الوصفة التي سوف نخبرك بها، لن تضطري بعد ذلك للذهاب إلى مراكز التجميل، وسوف تستمتعين بصبغ شعرك في المنزل دون مصاريف باهظة، والطريقة تكون:

المكونات

علبتين من صبغة الشعر باللون الأشقر.

علبة واحدة من صبغة الشعر باللون الرمادي.

فرشاة خاصة بالصبغة.

علبة فازلين.

ربطات تستخدم لربط الشعر.

فوطة لا تستخدمينها.

وعاء صغير.

قفازات.

قبعة بلاستيكية للشعر.

مشط.

شامبو مناسب للون شعرك.

بلسم مناسب للون شعرك.

طريقة عمل الصبغة

قومي أولا بوضع الفوطة القديمة على ملابسك أثناء تحضير الصبغة حفاظاً على الملابس.

قومي بتفريغ علبتين الصبغة الشقراء وعلبة الصبغة الرمادي في الوعاء الذي قومتي بتحضيره.

يتم بعدها تقليب الصبغتين مع بعضهم جيداً حتى تتجانس الألوان ويصبحوا خليك واحد متمازج.

قومي أولا بتجربة كمية صغيرة جداً من الصبغة على شعرك من الخلف وليس من الأمام حتى تتعرفي على لونها، بالإضافة إلى معرفة الوقت المستغرق للحصول على الدرجة المطلوبة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم تمشيط الشعر جيداً ثم تقسيمه إلى ٤ أجزاء من أجل وضع الصبغة بشكل دقيق.

قومي بوضع الفازلين على مناطق الرقبة والجبهة والأذنين حتى لا تلتصق بهم الصبغة.

يتم ارتداء القفازات.

يتم ارتداء القفازات. الآن ابدئي بوضع الصبغة على شعرك باستخدام فرشاة الصبغة.

يتم وضعها على كل جزء بمفرده من خلال توزيع الصبغة جيداً على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ولكن احرصي على عدم ملامسة الصبغة لفروة الرأس.

يتم وضعها على كل جزء بمفرده من خلال توزيع الصبغة جيداً على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ولكن احرصي على عدم ملامسة الصبغة لفروة الرأس. بعد انتهاء الفترة المحددة يتم غسل الشعر بالشامبو ثم البلسم وبذلك ستكونين حصلتي على اللون الذي ترغبين به.

وبذلك نكون انتهينا اليوم من طريقة صبغ الشعر أشقر رمادي بوصفة سهلة يتم تطبيقها في المنزل بدون أي مجهود أو دفع مصاريف مكلفة لمراكز التجميل، فقط قومي بإتباع الخطوات التي ذكرناها في الأعلى وستحصلين على النتيجة المطلوبة.