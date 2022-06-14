نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناية بالبشرة المختلطة روتين للتنظيف العميق لبشرة نضرة وفاتحة بلا تجاعيد ومسام واسعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه البعض مشكلة العناية بالبشرة المختلطة باعتبارها أكثر تعقيدًا لأنها تجمع بين البشرة الدهنية والجافة في آنٍ واحد، حيث يلاحظ وجود بعض المناطق الدهنية في الوجه، بينما تتعرض بعض المناطق الأخرى إلى الجفاف الشديد الأمر الذي يتطلب جهد كبير لتحقيق التوازن بين البشرة ككل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

العناية بالبشرة المختلطة

يتعرض أصحاب البشرة المختلطة إلى الكثير من المشاكل، لذا ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة إتباع روتين يومي خاص بالبشرة المختلطة للحفاظ على صحة البشرة، وهو كالتالي

تنظيف البشرة بلطف

ينبغي الحرص على تنظيف البشرة صباحًا ومساءًا باستخدام إحدى المنظفات التي تقضي على اللمعان والدهون مع مراعاة عدم الإفراط في تجفيف منطقة الخدين، يفضل استخدام المنظفات التي تحتوي على حمض الساليسيليك الذي يعمل على تهدئة البشرة ويفتح المسام.

استخدام التونر

خطوة هامة لا غنى عنها لأصحاب البشرة المختلطة، حيث يعمل التونر على إزالة الزيوت الزائدة من الوجه، كما يعادل مستويات الحموضة ويحارب الكثير من مشاكل البشرة ولكن يجب الاعتناء باختيار نوع جيد.

ترطيب البشرة

يلجأ أصحاب البشرة المختلطة إلى استخدام مرطبين، إحداهما خاص بالمناطق الدهنية يعتمد إلى حد كبير على الماء، والآخر خاص بالمناطق الجافة لاحتوائه على تركيبة كريمية رائعة تعمل على ترطيب الوجه.

استخدام كريم واقٍ من الشمس، ينصح بوضع كريم حماية من أشعة الشمس الضارة مع مراعاة استخدام تركيبة غير دهنية تعمل على محاربة الشيخوخة.

تقشير البشرة

يعمل تقشير البشرة على تنظيف المسام حيث يقوم بإزالة خلايا الجلد الميت، لذا ينبغي الحرص على استخدام إحدى المقشرات الطبيعية مرة واحدة في الأسبوع.

الكولاجين الطبيعي

يمكن استخدام أمصال مضادة للشيخوخة حيث يفضل اختيار إحدى الأمصال التي تحارب الشيخوخة الغنية بالمرطبات وفيتامين c وحمض الهيالورونيك خاصة في المساء، حيث تعمل هذه الأمصال على الحد من مشاكل البشرة المختلطة وتحسين ملمسها، ويمكن استخدام كريم لبان الذكر أو غيرها من الوصفات الطبيعية الآمنة على البشرة.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طرق العناية بالبشرة المختلطة ،حيث يواجه الكثيرون صعوبة في التعامل معها لاحتوائها على مناطق دهنية ومناطق شديدة الجفاف، لذا ينبغي المداومة على تطبيق هذا الروتين لضمان الحفاظ على صحة ونضارة البشرة.