نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للتساقط والهيشان.. معجزة القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه لن تتوقفي عن استعماله في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء في معرفة معجزة القرنفل لتطويل الشعر باعتباره من أهم المواد الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في حل الكثير من مشاكل الشعر، لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحفز نمو الشعر بدلًا من استخدام بعض المستحضرات الكيميائية الضارة عالية التكلفة والتي قد تسبب الكثير من المشاكل.

معجزة القرنفل لتطويل الشعر

أكد الخبراء فعالية القرنفل لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ وبدون أي آثار جانبية، تعددت الوصفات الطبيعية المستخدمة في تطويل الشعر بالقرنفل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وصفة القرنفل وزيت الخروع

يعمل هذا الثنائي الجبار على تطويل الشعر وتكثيفه بفعالية وكفاءة عالية، يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق إتباع التالي

المكونات

6 قطرات من زيت القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان من حليب جوز الهند.

غطاء رأس بلاستيكي.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يوزع الخليط على الشعر بالكامل، يفضل تغطية الشعر بغطاء الرأس البلاستيكي وذلك للحصول على أفضل النتائج.

يترك هذا الخليط الرائع على الشعر لمدة 60 دقيقة.

غسل الشعر بالطريقة المعتادة بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وذلك للحصول على النتيجة المرجوة.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يعمل القرنفل على حل الكثير من مشاكل الشعر وأهمها علاج الالتهابات التي تعد سببًا قويًا من أسباب تساقط الشعر لذا ينصح بتطبيق الوصفة التالية:

المكونات

4 ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

كوب من زيت الزيتون.

علبة محكمة الغلق.

الطريقة

يوضع مقدار القرنفل وزيت الزيتون في علبة محكمة الغلق.

يقلب الخليط جيدًا، يترك الخليط لمدة عشرة أيام حتى تتداخل وتتغلغل المكونات مع بعضها مع مراعاة وضع العلبة في مكان مظلم.

يصفى الخليط جيدًا، أشار الخبراء إلى إمكانية استخدام هذا الخليط كدهان للشعر عقب غسله.

يفضل استخدامه مرة واحدة في الأسبوع لفترة طويلة حتى الوصول إلى أفضل النتائج.

في نهاية مقال معجزة القرنفل لتطويل الشعر نكون قد عرضنا أهم الوصفات الطبيعية المستخدمة في تطويل الشعر باستخدام القرنفل سواء بخلطه مع زيت الخروع أو عن طريق عمل خليط رائع من القرنفل المطحون وزيت الزيتون.