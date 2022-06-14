مستحيل تبوظ منك.. سر نجاح الكيك الجاهز الهش لطعم لا يقاوم وطلعي الشيف اللي جواكي

سعر نجاح الكيك الجاهز حيث تعاني الكثير من السيدات من فشل الكيك ويسعون إلى معرفة الطريقة السليمة للحصول على كيك هش ومرتفع، لذلك نوضح لكم في مقالنا اليوم طريقة إعداد الكيك بمقادير سهلة وبسيطة وعوامل نجاح الكيك بالتفصيل.

سر نجاح الكيك الجاهز

هناك بعض الشروط للحصول على كيك ناجح وهي كالآتي:

لا بد أن يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ لذلك يتم إخراج المكونات من الثلاجة قبل القيام بإعداد الكيك بساعة على الأقل ويتم تشغيل الفرن بمدة 10 دقائق من إدخال الكيك لأن ذلك يساعد على إخراج الكيك هش وجميلا بعد الطهي.

يتم ضرب مكونات الكيك في ناحية واحدة حتى تتداخل كل المكونات سويا ولابد من نخل الدقيق جيدا لضمان عدم وجود أي تجمعات من الدقيق.

لإعداد الكيك الناجح لا بد من تطبيق كل مكونات الكيك دون أي نقصان في المعايير ولا بد من عدم وضع كمية البنكيج بودر زيادة عن المطلوب حتى لا تهبط الكيك.

عيوب الكيك وأسباب فشلها

الدقيق يكون أكثر من المواد السائلة وهو الحليب أو العصير والمزج لمدة طويلة للدقيق فلابد أن نمزج المكونات جيدا دون أن نضرب المكونات كثيرا.

إذا كانت الكيكة جافة فذلك بسبب اختيارك إناء ضيق لا يتسع لكمية الكيك فلا بد من اختيار إناء ذات حواف عالية للحفاظ على الخليط وتسويته بشكل سليم.

هبوط الكيك يرجع إلى أنك فتحت الفرن في المرحلة الأولى من الخبز أو يكون بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرن بشكل متزايد.

إذا كان لون الكيك باهت فيكون السبب أن الفرن درجة حرارته قليلة وإذا تم ظهور بعض الخطوط البيضاء في في الكيك يكون بسبب عدم خلط المكونات جيدا، وإذا كانت الكيكة سميكة يكون بسبب كثرة الضرب في المكونات وارتفاع درجة حرارة الفرن وكثرة المواد السائلة.

إذا كان هناك حبيبات داخل خليط الكيك فذلك معناه عدم ضرب المكونات جيدا وانخفاض درجة حرارة الفرن.

لإعداد كيك ناجح يمكن وضع بعض قطرات الليمون إذا كان كيكة بطعم الفانيليا أو أحد الفواكه الأخرى.

استخدام زبدة بدلا من الزيت عند إعداد الكيك ويمكن إضافة القهوة على كيك الشيكولاتة لتعطي مذاق رائع.

سر نجاح الكيك الجاهز لأن الكيك من أهم المخبوزات التي تقدم في وجبة الإفطار، لذلك قدمنا معايير وأسباب نجاحها بالتفصيل للحصول على كيك هش ولذيذ.