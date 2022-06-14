لو معندكيش عيش.. طريقة خبز التورتيلا الأصلية السهلة كالمطاعم لألذ أنواع الساندويتشات والطعم خيال

تزايد البحث عن طريقة خبز التورتيلا باعتباره من ألذ وأشهى أنواع الخبز الذي لا يتطلب الكثير من المكونات ويمكن تجهيزه في دقائق قليلة، تعددت استخدامات خبز التورتيلا حيث يستخدمه البعض في عمل ساندوتشات الشاورما الخطيرة والفاهيتا إضافة إلى العديد من الحشوات الأخرى التي يمكن إضافتها حسب الرغبة.

طريقة خبز التورتيلا

يعشق الجميع خبز التورتيلا الذي يحشى بالعديد من الحشوات ويستخدم في عمل ألذ وأشهى وأسرع الوجبات، ظهر هذا الخبز لأول مرة في المكسيك ثم سرعان ما انتشر في العالم كله، يمكن تحضير هذا الخبز في المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي.

المكونات

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد كوب واحد من الماء.

⅓ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

طريقة خبز الصاج

يوضع مقدار الدقيق في وعاء كبير ويضاف إليه رشة من الملح وملعقة من السكر ويقلب ثم يضاف مقدار الزيت ويقلب جيدًا للتأكد من توزيع الزيت على الدقيق بالكامل.

يضاف الماء على الخليط السابق بالتدريج مع العجن المستمر للحصول على عجينة لينة متماسكة سهلة الفرد والتشكيل.

يفضل ترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.

يفضل ترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح. تقطع العجينة إلى كرات متساوية متوسطة الحجم.

لضمان النجاح في تشكيل العجينة يفضل استخدام الشوبك لفرد كرات العجين مع مراعاة رش القليل من الدقيق لمنع التصاق العجين بعصا الفرد والحصول على عجينة دائرية رقيقة السمك.

تكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من فرد كل كمية العجين.

توضع مقلاة دائرية على النار وتترك حتى تسخن جيدًا ثم يتم وضع العجينة في المقلاة حتى يتغير لونها ثم تقلب على الوجه الآخر.

يفضل تغطية الخبز عقب التسوية بفوطة نظيفة للحفاظ عليه من الجفاف، تكرر العملية مع الكمية بالكامل.

يمكن الاحتفاظ بكمية من خبز التورتيلا في الفريزر لحين استخدامه في أي وقت.

في نهاية مقال طريقة خبز التورتيلا حيث تم التعرف على طرق إعداده في المنزل بسهولة وتوضيح المقادير والمكونات المضبوطة وخطوات تجهيزه بكل التكات والإضافات حتى تتمكن ربة المنزل من تجهيزه في دقائق معدودة.