نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك زجاجة فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو العوامة مع سر القرمشة أحسن من المحلات في المقال التالي

العوامة كما كما أطلق عليها حديثاً لقمة القاضي هي من أسهل وأشهى الحلويات التي يحب أكلها الكثير من الناس، ويحاولون تحضيرها في المنزل ولكن بسبب عدم نجاحها وقرمشتها مثل الجاهزة فيقومون بشرائها جاهزة أفضل، ولكننا اهتممنا بحل هذه المشكلة ومساعدتكم بالطريقة الصحيحة للحصول على لقمة القاضي المقرمشة مثل المحلات بل وألذ. طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل

المكونات: اثنين كوب دقيق.

واحد كوب ماء دافئ.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البيكنج بودر. رشة ملح.

ملعقة كاسترد.

ملعقة خميرة.

حوالي ملعقتين زبادي.

ملعقة نشا.

ملعقة نشا. ملعقتان زيت.

ملعقة فانيليا. طريقة عمل لقمة القاضي بزجاجة فارغة في وعاء قومي بنخل الدقيق ورشة الملح وضعي معه النشا والبيكنج بودر ونخلطهم.

بعد ذلك أضيفي ملعقة الكاسترد وهذه الملعقة هي من ستعطي لقمة القاضي القرمشة واللون المطلوب.

بعد ذلك ملعقتان الزيت وملعقة الفانيليا وكل هذا يخلط معا.

قومي بوضع الماء تدريجيا مع التقليب ثم بعد ذلك أضيفي الزبادي.

كما أنه لا بد من عجن المكونات جيدا ولمدة ١٥ دقيقة ثم بعد ذلك غطي الوعاء جيدا واتركيه ف مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.

بعد مرور الساعة قومي بتقليب العجينة وتركها لتتخمر لمدة ساعة أخرى.

بعد ذلك ضعي الخليط في زجاجة نظيفة وفي غطاء الزجاجة قومي بعمل فتحة.

في مقلاة كبيرة بها زيت غزير اتركيه حتى يسخن.

في مقلاة كبيرة بها زيت غزير اتركيه حتى يسخن. حيث أنه فيما بعد اضغطي على الزجاجة وقومي بإنزال العجينة على شكل كور وقلبيها حتى تأخذ لون أصفر أخرجيها على مصفاة حتى تبرد ثم عاودي تحميرها في زيت ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش.

كما أنه بعد ذلك يتم إخراجها حتى تبرد ثم توضع في شربات السكر ثم بعدها يتم إخراجها منه على طبق التقديم. عمر شويل - جدة عندك زجاجة فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو العوامة مع سر القرمشة أحسن من المحلات - ثقفني

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