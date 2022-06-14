علامات تحذيرية يخبرك بها الجسم بأن الغدة الدرقية لا تعمل بكفاءة أفضل علاج لخمول الغدة

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الغدة الدرقية من أهم أجهزة الجسم، وذلك لأنها تنتج الهرمونات المهمة للجسم، وفي حالة قصور الغدة قد لا يتم إنتاج هذه الهرمونات، وقد لا تلاحظ في البداية هذه الأعراض إلا أنه بمرور الوقت قد تلاحظ وجود العديد من المشكلات الصحية والتي لا تجد لها مبرر طبي، مثل آلام المفاصل، والسمنة، وغيرها من الأمراض الآخرى، ومن خلال هذا المقال سنوضح أهم الأعراض التي قد يشعر بها مريض قصور الغدة الدرقية.
أعراض قصور الغدة الدرقية
عند وجود قصور في الغدة الدرقية، قد يلاحظ الشخص المريض ببعض الأعراض التي تشير إلى إصابته بمرض قصور الغدة، فيما قد يجهل البعض أن كل ما يعاني منه هي مجرد أعراض لمثل هذا المرض، وإليكم الأعراض.
- الشعور المستمر بالاكتئاب.
- زيادة الوزن بشكل ملحوظ.
- احساس دائم بالبرودة.
- الإمساك.
- وجود بحة في الصوت، ومن الممكن أن يختفي الصوت نهائيا.
- انتفاخ الوجه بشكل ملحوظ.
- ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم.
- تساقط مستمر في الشعر.
- بطء في معدل ضربات القلب.
- جفاف البشرة.
- ضعف في العضلات، والشعور الدائم بوجع في العضلات وتيبسها.
- وجود ألم في المفاصل، وتورمها.
- ضعف الذاكرة.
- وأخيرا تضخم الغدة الدرقية.
قصور الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين
يشعر الأطفال والمراهقين المصابين بقصور في الغدة الدرقية بنفس الأعراض التي يشعر بها البالغين، ولكن قد يصاب الأطفال والمراهقين بأعراض أخرى وهي:
- ضعف في النمو العقلي.
يلاحظ تأخر في نمو الأسنان الدائمة.
- ضعف النمو بشكل عام، وقد يسبب قصر القامة.
- تأخر في سن البلوغ.
- الإصابة بالفتق السري.
- صعوبة في التنفس بشكل مستمر.
- بكاء مستمر عند الأطفال.
- تدلي اللسان وتضخمه عند الأطفال.
- النوم أكثر من اللازم.
- ويعتبر مرض قصور الغدة على الأطفال أصعب من البالغين، وذلك لأنه قد يؤثر على نموهم بشكل ملحوظ.
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