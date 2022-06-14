مكون سري ضعية في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام

مشاكل الشعر وتساقطه تشغل بال العديد من النساء والبنات ولذلك يقومون بالبحث عن كيفية علاج مشاكل الشعر من تساقط وتقصف حيث أنه هو المصدر الأساسي في المظهر الجمالي لدى كافة النساء، معنا في هذا المقال سوف نسرد لكم مكون سري يعطي الشعر مظهر جميل كما يجعله حرير وبدون أي تساقط تابعنا فيما يلي.

مكون سري لعلاج تساقط الشعر ويجعله مثل الحرير

هناك الكثير من السيدات تريد شعر حرير بدون تجاعيد وأيضًا بدون تساقط ولذلك يقومون بالبحث عن طريقة سهلة حتى يصبح الشعر ناعم وهذا المكون نسره لكم في السطور التالية.

المكون السري الذي نقدمه لكم هو عشبة طبيعية تساعد على علاج مشاكل الشعر والتخلص من التجاعيد، وهذا المكون هو القرنفل سوف نتحدث عنه فيما يلي.

يساعد القرنفل أيضًا على تقوية فروة الرأس مما يعمل على تقوية جذور الشعر.

يعطي الشعر اللمعان والقوة حيث يظهر بشكل ناعم وبدون تقصف.

مما يعالج التجاعيد المزعجة في الشعر فهو يساعد على التخلص من التجاعيد والشعر الخشن.

خطوات وضع عشبة القرنفل على الشامبو

الخطوة الأولى نقوم بطحن عشبة القرنفل أو يمكن أن نضعه حبيبات بدون طحن كما تفضلون، ثم بعد ذلك نضع القرنفل في زجاجة الشامبو المناسب للشعر ثم نقوم برج الزجاجة لمدة دقيقة.

لا تستخدم الشامبو مباشرة بل يجب نتركها لمدة ساعتان، ثم بعد ذلك يتم بل الشعر من الجذور إلى الأطراف بالماء بدون الشامبو.

ثم نضع عليه الشامبو وندلك الشعر جيدًا لمدة دقيقة ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ جيدًا.

يمكن إستخدم الشامبو ثلاث مرات في الأسبوع.

مكون سري أخر يتم وضعه على الشامبو لعلاج مشاكل الشعر

المكونات

٣ فصوص من الثوم المفروم

ملعقة ونصف من القهوة أو النسكافية.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة خل.

طريقة عمل الخلطة