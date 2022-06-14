نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندنا وبس … طريقة عمل الغريبة على أصولها من غير ما تنشف ولا تشقق منك احلي واطعم من الجاهزة في المقال التالي

طريقة عمل الغريبة على أصولها، الغريبة من ألذ الوصفات التي نتذوقها في أيام الأعياد، وكذلك في بعض المناسبات مثل الأفراح والعزومات الكبيرة ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة وبإمكانيات موجودة داخل كل منزل فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة فقط من ثلاثة مكونات تستطيعين تحضير أجمل وألذ غريبة ناعمة. طريقة عمل الغريبة على أصولها 200 جرام سكر بودرة.

400 جرام سمنه.

600 جرام دقيق.

فستق للتزيين لوز.

بياض بيضة.

فانيليا.

رشه ملح. عمل الغريبة يتم إحضار وعاء عميق ويوضع فيها السمن ويتم خفقها بالمضرب الكهربائي أو العجان، ومن الممكن كذلك خفقها باليد حتى يتغير لونها ويصبح اللون الأبيض.

يتم أضافه السكر البودرة ويتم الاستمرار في الخفق حتى يمتزج السكر مع السمن تماما بعدها قم بإضافة بياض البيض وقم بالتقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على هيئة كور صغيرة أو أصابع من الممكن تشكيلها بالشوكة ووضع بعض المكسرات على الوجه مثل أنصاف اللوز أو الفستق.

يتم تشكيل العجينة بالكامل عند الانتهاء توضع في الرف الأوسط من الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتغير لونها. طريقة عمل الغريبة بالزبدة الغريبة بالزبدة لها طعم رائع ويعشقها الكبار والصغار وتتمثل المكونات وطريقة التحضير فيما يلي: كوب زبدة.

كوب سكر ناعم.

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

سوداني مجروش. طريقة تحضير الغريبة بالزبدة حتى تحصلي على عجينة هشه وناعمة وهي السر في نجاح الغريبة لا بد من خفق الزبدة جيدًا مع السكر حتى تتجانس المكونات

وتكون هشه وناعمة، بعدها قومي بإضافة الفانيليا.

بعد ذلك يتم وضع الدقيق والتقليب حتى تتكون عجينة متماسكة يمكن تشغيلها بالشكل المفضل والمناسب لكل ذوق.

توجد أشكال متنوعة وعديدة لتشكيل الغريبة ولا نكتفي بالشكل الدائري فقط بل يمكن تشكيلها على هيئة الدوائر مفتوحة من الوسط وتشكيلها بالشوكة.

بعد الانتهاء من تشكيل الغريبة يتم وضعها في صاج الفرن ويوضع على الرف الأوسط من الفرن، ولكن لا بد

أن تكون النار متوسطه على درجة حرارة 160 درجة مئوية حتى تتغير لونها وتأخذ الأرضية اللون الذهبي الجميل. عمر شويل - جدة عندنا وبس ... طريقة عمل الغريبة على أصولها من غير ما تنشف ولا تشقق منك احلي واطعم من الجاهزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عندنا وبس … طريقة عمل الغريبة على أصولها من غير ما تنشف ولا تشقق منك احلي واطعم من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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