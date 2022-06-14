نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها أحلى من الحلواني كيكة البسبوسة في المنزل بأقل الإمكانيات وأحلى طعم في المقال التالي
بحث الكثير في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإلكتروني عن كيفية عمل كيكة البسبوسة في المنزل، وذلك نظراً لكثرة الطلب عليها من قبل الأطفال والكبار فتقوم الأم بالبحث عن طريقة طهيها وعملها بالمنزل، فهي سهلة العمل وسريعة التحضير بجانب أنها خفيفة على المعدة، فيمكن أن تقدم في جميع الوجبات اليومية وخاصة وجبة الإفطار بجانب كوب الشاي، تابعوا قراءة ما يلي لمعرفة تفاصيل التحضير.
من الجدير بالذكر أن كيكة البسبوسة من أشهى وأخف الكيكات المشبعة وقت الجوع سواء كان بالليل أو النهار فيتم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة بعلبة بلاستيك محكمة الإغلاق حتى يتم المحافظة على النكهة، وكما ذكرنا أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تأخذ وقت ولأن لها مذاق خاص بجوز الهند فيفضلها الصغار والكبار وأيضا بها الطحين وسميد البسبوسة المفيد للجسم.
مكونات عمل كيكة البسبوسة في المنزل
- أربع أكواب من السميد.
- أربع حبات من البيض.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من الحليب كامل الدسم.
- كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من جوز الهند.
- معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة من البيكينج باودر.
- الشربات المحلي.
مكونات عمل الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- كوبان من الماء.
- عدد ليمونة واحدة ويتم عصرها.
طريقة تحضير الشربات
- نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضع فيه خليط السكر والماء ونضعها على نار متوسطة، ونبدا في التقليب جيداً حتى يذوب السكر، ثم نتركه يغلي.
- بعد أن تتم عملية غليان الخليط، نضيف عصير الليمون ونتركها لمدة تصل إلى خمس دقائق ثم نغلق عليها ونتركها لتبرد.
طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل
- نأتي بوعاء عميق ونبدأ في نخل دقيق السميد وإزالة الشوائب ثم نضيف البيكينج بودر مع جوز الهند.
- نأتي بوعاء آخر ونضع السكر والفانيليا مع البيض أيضاً ونضبهم جيدًا في الخلاط اليدوي حتى يذوب السكر تمامًا.
- والآن نقوم بوضع الزيت والحليب ونقلب مرة أخرى ونخلط جيداً.
- نضيف خليط السميد إلى الخليط السائل السابق ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي خفيف.
- نحضر ونضع بها السمن والدقيق في أسفل قاع الصينية حتى لا تلتصق بها.
- يضاف الخليط إلى صينية الكيكة، مع تحريكها من جانب إلى آخر لإزالة الهواء الموجود حتى لا تحترق.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية ونضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة تصل إلى 20 دقيقة حتى تستوي.
- عندما تنتهي من تسوية كيكة البسبوسة وتصبح لونها ذهبي، نخرج الصينية من الفرن ونضع الشربات عليها.
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