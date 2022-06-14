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عمر شويل - جدة أضف هذه المكونات إلى الشامبو الخاص بك لتكثيف الشعر وتطويله بشكل سريع وفعال، وصفة اليوم هي وصفة طبيعية لعلاج الصلع وتساقط الشعر بشكل ملحوظ جداً في وقت قصير، سنحتاج إلى الأسبرين فهو يحفز نمو الشعر ويعالج تساقط الشعر، كما نحتاج إلى البصل فهو يسرع نمو الشعر ويعالج الصلع عند النساء والرجال، بالإضافة إلى القرنفل فهو يقوي بصيلات الشعر ويكثفه بشكل سريع.

أضف هذه المكونات إلى الشامبو الخاص بك

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية:

5 أقراص من الأسبرين.

حبة بصل صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل المطحون.

كوب صغير من الشامبو الخاص بك.

تكثيف و تطويل الشعر

ضع أقراص الأسبرين في كيس بلاستيكي واهرس أقراص الأسبرين بواسطة قاعدة كوب، حتى تحصل على مسحوق الأسبرين ومن جانب آخر خذ حبة البصل وقم بتقشيرها ثم ابشرها في مباشرة، وبعد ذلك استخراج عصير البصل باستخدام مصفاة وضعه في وعاء ثم أضف إليه مسحوق الأسبرين، امزج المكونات جيداً ثم أضف مسحوق القرنفل وتمزج مجدداً حتى يتجانس المزيج.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع المزيج في برطمان زجاجي وأضف إليه الشامبو ثم امزج حتى يندمج المزيج مع الشامبو، اغسلي شعرك بهذا الشامبو أثناء الاستحمام وسيتوقف شعرك عن التساقط نهائياً في وقت قصير جداً، ويمكنك الاحتفاظ بهذا الشامبو لفترة طويلة مع إمكانية تكرار إستخدامه مرة أو مرتين إسبوعياً بالإضافة إلى الإحتفاظ به لفترة تتجاوز شهرين.

علاج تساقط الشعر

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

مسحوق 5 أقراص من الأسبرين.

ملعقة صغيرة من القهوة الفورية.

كوب صغير من الشامبو الخاص بك.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع الارز في وعاء وأضف إليه الماء ثم اترك الأرز يتخمر لمدة 48 ساعة وبعد أن يتخمر الأرز قم بتصفيته، ثم أضف مسحوق الأسبرين إلى ماء الأرز وامزج جيداً مع إضافة القهوة الفورية والشامبو ثم امزج مجدداً، اغسلي شعرك بهذا الشامبو أثناء الاستحمام وسيكون لديك شعر طويل وكثيف من الأسبوع الأول من الاستخدام بالإضافة إلى علاج تساقط الشعر.