فطائر حلوة في المقلاة بأسهل وأسرع طريقة بمذاق لذيذ وروعة يذوب في الفم

فطائر حلوة في المقلاة ، من ألذ وأشهى الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر حلوة في المقلاة بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات فطائر حلوة في المقلاة

تتكون فطائر حلوة في المقلاة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

30 جم سكر حبيبات.

150 جم زبادي بدرجة حرارة الغرفة.

بشر ليمونة.

140 جم دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

القليل من الزيت النباتي للطهي.

حبة تفاحة كبيرة الحجم.

للتزيين

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

رشة قرفة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر حلوة في المقلاة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقشر التفاحة، ثم نوزع منها البذور.

ثم نبشر التفاحة ونضعها جانبا

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيضة والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الزبادي ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف التفاحة المبشورة وبشر الليمون ونقلب جيدا بالملعقة.

ثم ننخل على الخليط الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها القليل من الزيت النباتي، ثم نوزع فيها مقدار ملعقتين كبار من الخليط لعمل كل فطيرة، ثم نساوي الخليط بالملعقة.

ثم نقلب الفطائر على الجهة الثانية عندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل ونتركهم حتى يكتسبوا لونا ذهبيا أيضا من الجهة الثانية.

ثم نرفع الفطائر من المقلاة عند النضج.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه السكر البودرة والقرفة، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نرش على كل فطيرة مقدار من خليط السكر (ومن الممكن تقديمها بدون سكر مع النوتيلا أو صوص الشوكولاتة).

بعد ذلك نقدم فطائر حلوة في المقلاة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل النوتيلا

المقادير

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب إلا ثلث من الزيت النباتي.

كوب من الحليب السائل.

مقدار كوب ونصف من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من نكهة بندق أو الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير