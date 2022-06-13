هاتي كوب شعرية وملعقتين نشا وتعالي اقولك هنعمل بيهم اية اولادك هيطلبوها منك كل يوم

يعرف الكثير الشعرية بالحليب، حيث تقوم الكثير من الأمهات بإعدادها لأطفالها لتناولها كوجبة دسمة ومفيدة، ولكن يجهل الكثير معرفة المهلبية بالشعرية، حيث يمكن تحضير المهلبية وإضافة الشعرية إليها لتصبح طبق تحلية لذيذ وشهي، كما أن الحليب من السوائل المفيدة والمغذية للجسم والذي تستخدمه الأمهات في تحضير مختلف أنواع الحلويات، وخاصة أن معظم الأشخاص يرفضون تناول الحليب مباشرة، ولكن يفضلون إضافته إلى الحلويات أو بعض الأكلات، وتعتبر المهلبية بالشعرية من الحلويات الغنية بعناصر غذائية عالية ومفيدة للجسم، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل المهلبية بالشعرية.

هاتي كوب شعرية وملعقتين نشا وتعالي اقولك هنعمل بيهم اية

يعشق الكثير المهلبية بالحليب، حيث تقدمها الأمهات بشكل دائم لأفراد أسرتها، وكذلك نجدها تقدم في بعض المناسبات، لذلك فهي شهيرة منذ القدم، ولكن إضافة الشعرية إلى المهلبية من الأمور حديثة الظهور، ولكنها شهية ولذيذة في الطعم، وتتمثل مكونات المهلبية بالشعرية في الآتي.

المكونات

نصف كيلو من الحليب السائل.

ملعقتين من النشا كبيرتين.

سكر.

ربع كيس من الشعرية.

سمن.

فانيليا.

طريقة تحضير المهلبية بالشعرية

لا تحتاج المهلبية بالشعرية إلى وقت كبير في إعدادها فهي من الحلويات سريعة التحضير، لذا يمكنك إعدادها عند قدوم ضيوف بدون موعد أو بشكل مفاجئ، فهي مناسبة للتقديم وسريعة في التحضير، ويمكنك تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.