نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي كوب شعرية وملعقتين نشا وتعالي اقولك هنعمل بيهم اية اولادك هيطلبوها منك كل يوم في المقال التالي
يعرف الكثير الشعرية بالحليب، حيث تقوم الكثير من الأمهات بإعدادها لأطفالها لتناولها كوجبة دسمة ومفيدة، ولكن يجهل الكثير معرفة المهلبية بالشعرية، حيث يمكن تحضير المهلبية وإضافة الشعرية إليها لتصبح طبق تحلية لذيذ وشهي، كما أن الحليب من السوائل المفيدة والمغذية للجسم والذي تستخدمه الأمهات في تحضير مختلف أنواع الحلويات، وخاصة أن معظم الأشخاص يرفضون تناول الحليب مباشرة، ولكن يفضلون إضافته إلى الحلويات أو بعض الأكلات، وتعتبر المهلبية بالشعرية من الحلويات الغنية بعناصر غذائية عالية ومفيدة للجسم، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل المهلبية بالشعرية.
هاتي كوب شعرية وملعقتين نشا وتعالي اقولك هنعمل بيهم اية
يعشق الكثير المهلبية بالحليب، حيث تقدمها الأمهات بشكل دائم لأفراد أسرتها، وكذلك نجدها تقدم في بعض المناسبات، لذلك فهي شهيرة منذ القدم، ولكن إضافة الشعرية إلى المهلبية من الأمور حديثة الظهور، ولكنها شهية ولذيذة في الطعم، وتتمثل مكونات المهلبية بالشعرية في الآتي.
المكونات
- نصف كيلو من الحليب السائل.
- ملعقتين من النشا كبيرتين.
- سكر.
- ربع كيس من الشعرية.
- سمن.
- فانيليا.
طريقة تحضير المهلبية بالشعرية
لا تحتاج المهلبية بالشعرية إلى وقت كبير في إعدادها فهي من الحلويات سريعة التحضير، لذا يمكنك إعدادها عند قدوم ضيوف بدون موعد أو بشكل مفاجئ، فهي مناسبة للتقديم وسريعة في التحضير، ويمكنك تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نحضر وعاء ونضع فيه الحليب ونضيف إليه السكر ونقلب المكونات جيداً ويوضع الإناء على النار.
- نقلب الخليط على النار حتى يغلي.
- بعدها نحضر النشا ونذوبها في حليب ونبدأ في سكبها على خليط الحليب.
- نستمر في تقليب الخليط حتى يصبح سميك وبعدها نضيف الفانيليا ونرفع المهلبية من على النار.
- نترك المهلبية حتي تهدأ ثم يتم سكبها في أطباق مناسبة وتوضع في الثلاجة.
- نحضر وعاء آخر ونضع فيه كمية من السمن ونضعها على النار حتى تذوب وبعدها نضيف الشعرية ونقلب المكونات.
- لابد من الاستمرار في تقليب الشعرية حتى يصبح لونها ذهبي.
- نرفع الشعرية من على النار ونتركها حتى تبرد.
نخرج أطباق المهلبية من الثلاجة ونبدأ في إضافة طبقة من الشعرية عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتي كوب شعرية وملعقتين نشا وتعالي اقولك هنعمل بيهم اية اولادك هيطلبوها منك كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.