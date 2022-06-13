«اسرار الهنود».. كريم النشا والقهوة لتسمين الوجه وتوريد ونفخ الخدود بمكونات طبيعية في منزلك جربيه فورا

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«اسرار الهنود».. كريم النشا والقهوة لتسمين الوجه وتوريد ونفخ الخدود في موضوعنا اليوم نناقش طريقة تحضير كريم النشا والقهوة لنفخ الخدود وتفتيحها، فهذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة كما أنها تحد من ظهور تجاعيد البشرة ويمكنها أن تعطي نتائج أفضل من حقن البوتوكس والفيلر التي تلجأ إليها بعض السيدات لشد البشرة، فالوصفات الطبيعية أفضل بكثير من أي كريمات جاهزة وأفضل من الوسائل الكيميائية الشائعة في هذه الفترة كما أنها قد لا تكلفك شيء بالنسبة للوقت والمجهود والمال. كريم النشا والقهوة لتسمين الوجه وتوريد ونفخ الخدود مكونات الطريقة:- ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ماء ورد.

أربع ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بإحضار وعاء مناسب حجمه وضعي بداخله كل المكونات واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

في وعاء آخر قومي بوضع كمية وفيرة من الماء بداخله وضعيه على النار المتوسطة واتركيها حتى تغلي.

أضيفي المكونات إلى الماء حتى يتحول إلى حمام كريم وقلبي الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه ثقيل قليلًا.

ارفعي الوعاء من على النار واتركي المزيج حتى يبرد ثم قومي بوضعه بداخل علبة زجاجية صغيرة وأغلقيها جيدًا.

افردي الخليط على بشرتك بعد أن تنظفيها تمامًا من أي شوائب وكريمات ومستحضرات تجميل واتركيه عليها لمدة نصف ساعة.

بعد أن يجف الماسك من على بشرتك قومي بغسله بالماء الفاتر ويمكنك استخدام الكريم مرتين من كل أسبوع أو مرة واحدة. ما هي فوائد النشا للبشرة؟ يعمل النشا على امتصاص الزيوت الزائدة في الجسم وخاصة بالنسبة للأشخاص أصحاب البشرة الدهنية.

يمكنك استخدامه كمثبت للمكياج بوضعه على البشرة بعد أن تنتهي من وضع المكياج عليها فيقوم بتثبيته لفترة طويلة.

كما أنه منظف جيد للبشرة ويقضي على الجلد الزائد والميت الذي يتراكم على البشرة وخاصة البشرة الدهنية.

يعالج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية كما أنه يهدئ من حكة الجلد لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية.

يقضي على حبوب الشباب ويحمي البشرة من الأشعة الضارة وكذلك يوّحد لون البشرة ويقضي على البقع الداكنة. عمر شويل - جدة «اسرار الهنود».. كريم النشا والقهوة لتسمين الوجه وتوريد ونفخ الخدود بمكونات طبيعية في منزلك جربيه فورا - ثقفني

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