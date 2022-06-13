أسرار بلح الشام المقرمش مثل اكبر محلات الحلويات وخبرة الشيفات

يعد بلح الشام من الوصفات التي يكثر البحث عنها يوميا، حيث أن بلح الشام يتمتع بالقرمشة الجميلة ويكون طري من الداخل، خاصتا في فصل الصيف نريد تناول الكثير من الحلويات مع شرب العصائر الباردة، حيث يرغب الكثير من الأمهات في معرفة سر قرمشه بلح الشام مثل أشهر المحلات التي تقدم بلح الشام، والمكونات بسيطة ومتوفرة ولا يحتاج الكثير من الجهد لعملة، حيث قام الكثير من الشيفات بإعداد بلح الشام على قنواتهم على اليوتيوب مما جعل الكثير يبحث عن سر إعداد بلح الشام قي المنزل بهدف التوفير وإليكم المكونات وطريقة التحضير وعمل الشربات حتى نقدم لكم كل تفاصيل وخطوات عمل بلح الشام.

مكونات بلح الشام

اليكم مكونات بلح الشام سهلة وبسيطة وغير مكلفة وطريقته

كوب وربع من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

كوب ونصف من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خمس بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

زيت غزير.

مكونات الشربات

كوبان من السكر الأبيض.

كوبان ونصف من الماء.

عصير ليمونه.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

فانيليا.

طريقة إعداد الشربات

نضع كوبان من السكر الأبيض في أناء علي النار مع إضافة كوبان ونصف من الماء.

نضع ملعقة من عسل الجلوكوز ونضيف عصير الليمون ونتركه حتى يغلي.

نضيف الفانيليا ويترك الشربات حتى يبرد ثم نقوم بوضع بلح الشام

طريقة إعداد بلح الشام