نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار بلح الشام المقرمش مثل اكبر محلات الحلويات وخبرة الشيفات في المقال التالي
يعد بلح الشام من الوصفات التي يكثر البحث عنها يوميا، حيث أن بلح الشام يتمتع بالقرمشة الجميلة ويكون طري من الداخل، خاصتا في فصل الصيف نريد تناول الكثير من الحلويات مع شرب العصائر الباردة، حيث يرغب الكثير من الأمهات في معرفة سر قرمشه بلح الشام مثل أشهر المحلات التي تقدم بلح الشام، والمكونات بسيطة ومتوفرة ولا يحتاج الكثير من الجهد لعملة، حيث قام الكثير من الشيفات بإعداد بلح الشام على قنواتهم على اليوتيوب مما جعل الكثير يبحث عن سر إعداد بلح الشام قي المنزل بهدف التوفير وإليكم المكونات وطريقة التحضير وعمل الشربات حتى نقدم لكم كل تفاصيل وخطوات عمل بلح الشام.
مكونات بلح الشام
اليكم مكونات بلح الشام سهلة وبسيطة وغير مكلفة وطريقته
- كوب وربع من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- كوب ونصف من الماء.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- خمس بيضات.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة من البيكنج بودر.
- زيت غزير.
مكونات الشربات
- كوبان من السكر الأبيض.
- كوبان ونصف من الماء.
- عصير ليمونه.
- ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.
- فانيليا.
طريقة إعداد الشربات
- نضع كوبان من السكر الأبيض في أناء علي النار مع إضافة كوبان ونصف من الماء.
- نضع ملعقة من عسل الجلوكوز ونضيف عصير الليمون ونتركه حتى يغلي.
- نضيف الفانيليا ويترك الشربات حتى يبرد ثم نقوم بوضع بلح الشام
طريقة إعداد بلح الشام
- نقوم بتشغيل النار ونحضر إناء معدني ونضع الماء على النار ونتركه حتى يغلي.
- ثم نقوم بوضع ملعقة من السكر مع ربع ملعقة من الملح في الماء المغلي.
- نضيف ربع كوب من الزبدة مع المكونات علي النار.
- نقوم بنخل الدقيق والنشا معا جيدا ثم نقوم بوضعها على النار مع الماء ثم نقوم بتقليبه جيدا حتي نحصل علي عجينة متماسكة.
- نضع العجينة في طبق خارجي حتي تبرد تمام.
- نضيف البيض بالتدريج أو وضعها في العجان ونخفق حتى نضع كل كمية البيض.
- ثم نضيف الفانيليا حتي نتخلص من وفترة البيض.
- نقوم باستخدام كيس الحلواني ونضع العجينة بداخله.
- نقوم بتقطيع بلح الشام فى زيت بارد.
- ثم نرفع الزيت على النار ببلح الشام ونستمر بالتقليب على نار متوسطة حتى ينضج جيدا و ينتفخ ويصبح لونه ذهبي.
- نضع بلح الشام وهو ساخن في شربات بارد.
- ثم نقوم بإخراج بلح الشام من الشربات ونضع علية بعض المكسرات مثل السوداني المحروس وجوز الهند.
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