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دجاج كنتاكي يعتبر من أكثر الأطباق التي يذهب إليها الكثير من الأشخاص، لتناولها في المطاعم، لأنهم يعشقونها بشدة بسبب طعمها المقرمش والرائع، مما يجعل جميع النساء يريدون تحضيرها في المنزل لأطفالهم وأزواجهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل دجاج كنتاكي. طريقة عمل دجاج كنتاكي المكونات ست حبات من أوراك الدجاج.

ثلاثون جرام من الكرفس.

ثلاث ملاعق صغيرة من شرائح الكرات.

فصين من الثوم.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

١٣٠ جرام من الدقيق.

ثلث كوب كبير من النشا.

رشة من الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

محلول النقع.

ملعقة كبيرة من الملح.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. طريقة تحضير دجاج كنتاكي امزجي عصير الليمون مع الملح، ومقدار الخل في وعاء كبير، ثم اغسلي أوراك الدجاج جيدا بالماء، ثم ضعيهم في الخليط واتركيهم لمدة عشر دقائق، ثم اغسليهم بالماء.

اسكبي مقدار مناسب من الماء في وعاء حراري لسلق الدجاج، ثم اتركيه على نار مرتفعة حتى يصل الماء إلى الغليان.

ضعي أوراك الدجاج في الماء وضيفي إليها الكرفس، والزنجبيل، والكرات، والبصل، والبصل، والثوم، والملح، والكاري والكركم، ثم قلبيهم.

اتركي خليط أوراك الدجاج على النار لمدة ربع ساعة، حتى تقومي بسلق أوراق الدجاج، ثم اخرجيها من المرقة وضعيها جانبا.

اخلطي النشا مع مقدار الدقيق، والبهارات، والفلفل الأسود، والملح وقليل من الماء جيدا، حتى تحصلي على خليط كثيف.

ضعي أوراك الدجاج في خليط الناس السابق واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم ضعيهم في البقسماط، حتى يتغلفوا من جميع الجوانب.

وزعي أوراك الدجاج في وعاء مسطح، ثم ضعيهم في الثلاجة لمدة ساعة وربع، حتى يجفوا قليلا.

احضري وعاء حراري كبير به زيت للقلي، ثم ضعيه على درجة حرارة فوق المتوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت جيدا، ثم ضعي به أوراك الدجاج.

اتركي أوراك الدجاج في الزيت، حتى يصبح لونها ذهبي داكن، ويصبح دجاج كنتاكي جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش زي المطاعم - ثقفني

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