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يعتبر الكوكيز من أروع أنواع الحلويات المقرمشة، الذي يشتهيها العديد من الأشخاص، خاصة الأطفال الذين يعشقون البسكويت، لأنه شهي للغاية وله مذاق مقرمش ورائع، ويمكن تحضيره بنكهة السكر، وزبدة الفول السوداني وغيرهم من النكهات المميزة، التي تجعل جميع الأمهات تقوم بتحضيره لأولادها بشكل دائم لكي تسعدهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكوكيز. طريقة عمل الكوكيز المقرمش المكونات ٢٠٠ جرام من الزبدة الغير مجمدة.

١٥٠ جرام من السكر.

٣٠٠ جرام من الطحين المنخول.

٥ جرام من الفانيلا.

خمسة عشر جرام السبرنكلز الملون. طريقة التحضير امزجي مقدار السكر مع الزبدة الغير مجمدة جيدا، حتى يذوب السكر تماما.

ضيفي الفانيلا ومقدار الطحين في خليط الزبدة الغير مجمدة، ثم اخفقيهم لمدة ست دقائق بالعجان، حتى يصبح الخليط متماسك.

قومي بتشكيل عجينة الكوكيز بواسطة الملعقة، ثم رصيه بعد تغليفها بالسكر في صينية، ثم ضعي عجينة الكوكيز في فرن ساخن.

اتركي عجينة الكوكيز في الفرن لمدة ست عشر دقائق حرارة منخفضة، حتى يصبح كوكيز السكر جاهز للتناول.

طريقة عمل كوكيز الشكولاتة وزبدة الفول السوداني طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني المكونات مائة جرام من الزبدة.

كوب صغير زبدة فول سوداني.

٢٢٥ جرام سكر بني.

١١٠ جرام سكر أبيض.

بيضتان كبيرتان.

٣٠ جرام من زيت الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من الماء.

عشرة جرام من الفانيلا.

٣٧٥ جرام من الطحين.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

٢.٥ جرام من الملح.

٤٠٠ جرام رقائق شكولاتة. طريقة التحضير امزجي زبدة الفول السوداني مع مقدار الزبدة، والسكر البني، وزيت الذرة، والسكر الأبيض جيدا بالمضرب، حتى يتكون خليط متجانس.

ضيفي الفانيلا والماء، ورقائق الشكولاتة، والطحين إلى خليط السكر البني، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض.

شكلي عجينة الكوكيز على هيئة دوائر صغيرة الحجم، ثم رضيعا في قالب حراري به ورق زبدة.

قومي بإدخال الكوكيز الفرن بعد أن تجعليه دافئ، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة ١٣٠ درجة مئوية، حتى ينضج كوكيز الشكولاتة وزبدة الفول السوداني، ويصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكوكيز المقرمش بالشوكولاتة بخطوات سهلة - ثقفني

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