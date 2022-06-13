بكل أسرارها وتكاتها أعملي السينابون بالصوص الأبيض بالطريقة الأصلية بطعم هش ولذيذ

دائما ما يقترن تناول السينابون الشهي بشراب كوب من الحليب الساخن أو الشاي بالحليب أو كوب القهوة فى وجبة الإفطار، ويمكن تناولها فى أي وقت من أوقات اليوم، وتتميز السينابون بأنها لفائف رقيقة وهشة، ونستخدم العديد من الحشوات فى السينابون مثل المكسرات أو الشيكولاتة أو التمر أو المربى أو القرفة، وتتوافر مكوناتها بسهولة فى كل مطبخ فتقوم ربة كل منزل بإعدادها بمكونات بسيطة، وبمقادير مضبوطة ولا تحتاج إلى وقت أو جهد عند صنعها، وسر طعم السينابون هو العجينة التى تصنع من الدقيق والحليب والماء والخميرة والملح والبيض، ويحب الأطفال دائما تناول السينابون بالصوص الأبيض فى وجبتهم المدرسية وفى رحلاتهم، وتقدمها ربة المنزل للضيوف فى المناسبات والحفلات، وتقدمها لأفراد أسرتها لأن لها قيمة غذائية كبيرة جدا لأنها تحتوى على البروتينات والفيتامينات والحديد الذى يحتاجه الجسم لنمو خلايا وعضلات الجسم، وتعطي الجسم السعرات الحرارية التى يحتاجها، وتعمل على تقوية ونشاط الذاكرة، وتعمل على ضبط نسبة السكر فى الدم لذلك سوف نقدم إليكي طريقة ووصفة عمل عجينة السينابون وحشواتها المختلفة اللذيذة بكل سهولة.

مكونات عمل السينابون بالصوص الأبيض

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

ربع كوب صغير الحجم من الحليب السائل

إثنين حبة من البيض

ثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

كوب واحد كبير الحجم من الماء الدافئ

ربع كوب صغير الحجم من الزبدة

كوب واحد كبير الحجم من الجبنة كريمي

كوب واحد كبير الحجم من السكر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض