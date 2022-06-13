فطائر الجبنة المقلية السائلة بدون خميرة سريعة وروعة لجوع آخر الليل

فطائر الجبنة المقلية ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها المميز والشهي، كما أنها من الأكلات التي تقدم على وجبة الفطور أو العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، فهي متوفرة في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد اسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج في المقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية، بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الجبنة المقلية

تتكون فطائر الجبنة المقلية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

300 مل من الحليب السائل الفاتر.

200 جم من الدقيق.

200 جم من الجبنة الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

القليل من الزبدة لدهن الفطائر بعد الطهي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض، ثم نخفقه جيدا بالشوكة.

ثم نضيف إليه الحليب والدقيق والملح والفلفل الأسود والبيكنج بودر، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويختفي الدقيق.

ثم نضيف الجبنة الموزاريلا المبشورة والبصل الأخضر المفروم ناعم ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك ذلك نغطي الوعاء ونترك الخليط يرتاح لمدة 5 دقائق.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة إلى متوسطة، ثم ندهنها بالزيت ونتركها تسخن.

ثم نسكب فيها نصف كمية العجين، ثم نساوي العجين بالملعقة.

بعد ذلك نغطي المقلاة ونتركها لمدة 5 دقائق حتى تكتسب الفطيرة لونا ذهبيا من أسفل.

ثم نرفع الغطاء ونقلب الفطيرة على طبق تقديم.

ثم نرجع الفطيرة للمقلاة مرة ثانية، ثم نغطيها ونتركها لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نرفع الفطيرة من المقلاة، وندهنها بالزبدة وهي ساخنة.

ثم نكرر نفس الخطوات في كمية العجين المتبقية.

ثم نقدم فطائر الجبنة المقلية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

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المكونات

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير