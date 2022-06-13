طريقة تبيض الوجه والرقبة في دقائق بوصفات طبيعية مذهلة وخطيرة

تتعرض بعض السيدات للإصابة ببعض البقع الداكنة في الوجه والرقبة، وغالباً هذا يكون بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترة طويلة، وغيرها من الأسباب المختلفة الأخرى، وتستخدم السيدات المستحضرات التجميلية لإخفاء تلك المشكلة الصعبة، بالإضافة إلى أنها تعتمد بشكل كبير على الكريمات التي تعمل على التخلص من تلك المشكلة، ولكنها دون جدوى وغالباً من تضاعف حجم المشكلة، وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن الوصفات الطبيعية لها القدرة الكبيرة في التخلص من مشكلة اسمرار البشرة، فهي وصفات سحرية خطيرة تعيد للبشرة لونها الطبيعي وتصبح أكثر نعومة ورطوبة، وإليكم أبرز وأقوى تلك الوصفات.

طريقة تبيض الوجه والرقبة بوصفات طبيعية

تعيد الوصفات الطبيعية للبشرة لونها الحقيقي، وهذا خاصة خلال فصل الصيف والتي تكون فيه درجة الحرارة مرتفعة وتتعرض السيدات لأشعة الشمس الضارة لأوقات طويلة وتحديداً السيدات العاملة، وإليكم الآن أبرز تلك الوصفات:

وصفة الزبادي:

الزبادي هو عنصر طبيعي غني جداً بالفيتامينات والتي لها دور كبيرة في إعادة لون البشرة الطبيعي، وتلك الوصفة من السهل تحضيرها في البيت بكل سهولة دون تكاليف، بالخطوات والمكونات التالية:

يتم خلط ملعقة صغيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ونقوم بوضع الخليط على الوجه والرقبة، ويترك حوالي ربع ساعة ثم تغسل البشرة بالماء.

كما يمكن إضافة عصير الليمون ودقيق الشوفان للزبادي ونقلبهما، ثم نطبق الخليط على البشرة لتكون نضرة ورطبة.

وصفة الكركم:

يعمل مسحوق الكركم على تبيض البشرة، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل ظهور الشيخوخة المبكرة، فقط نقوم بتحضير الوصفة كالتالي:

نقوم بخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع العسل والزبادي.

ثم نقوم بوضع المزيج على الوجه ويترك حتى يجف تماماً.

نغسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك، وينصح بتكرار الوصفة مرة أسبوعياً.

الخيار:

الخيار له دور كبير في إخفاء البقع الداكنة في الوجه والرقبة، نظراً لاحتوائه على العناصر الطبيعية المذهلة، وتحتاج تلك الوصفة إلى: