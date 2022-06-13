بطريقة مطاطية وناجحة 100% أعملي الجبنة الموزاريلا في البيت بمكونات غير مكلفة مش هتشتريها تاني

تتميز الجبنة الموزاريلا بطعم جميل ولذيذ جداً، وتتميز أيضا عند وضعها على الأكلات الساخنة بقوام مطاطي يعشقه جميع الناس الكبار والصغار بصفة خاصة، ولا يخلو أي منزل من وجود الجبنة الموزاريلا لأنها تدخل فى معظم الأكلات مثل البيتزا، وتستخدم فى بعض الحشوات مثل الجلاش والكريب وخبز التورتيلا وكرات اللحمة، وتستخدم فى الرش على صينية مكرونة اللازانيا وصينية البطاطس ويفضل بشر الجبنة الموزاريلا قبل الإستخدام ووضعها فى الفرن، وعند إستخدامها يمكن خلطها مع مجموعة من الجبن مثل الجبنة البارميزان والجبنة الرومي والجبنة الفلامنك، وتحتوي الجبنة الموزاريلا على كثير من المعادن والفوسفات والحديد والفيتامينات والصوديوم التى تحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتقوى العظام والعضلات والأسنان نظرا لأنها تصنع أساسا من حليب الأبقار أو الجاموس الطازج، والجبنة الموزاريلا تناسب وجبة الإفطار ووجبة الغذاء ووجبة العشاء، وبما أننا فى موجة غلاء الأسعار سوف نقدم إليكي طريقة عمل الجبنة الموزاريلا فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة التحضير، وبطريقة صحية وآمنة وتكاليف بسيطة جدا، وتتكون من اللبن والليمون والملح لذلك لا ننصح بشراء الجنة الموزاريلا من المحلات والأسواق لأنها غالية الثمن ولا نضمن جودة مكوناتها، وغير هذا تحتوي على المواد الحافظة التى تضغف المناعة ويمكن أن تسبب الضرر على صحة الإنسان.

مكونات عمل الجبنة الموزاريلا فى البيت

إثنين كيلو من حليب الأبقار أو حليب الجاموس الطازج كامل الدسم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ملح الليمون

ربع كوب صغير الحجم من الخل الأبيض

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا فى البيت