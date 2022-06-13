نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مطاطية وناجحة 100% أعملي الجبنة الموزاريلا في البيت بمكونات غير مكلفة مش هتشتريها تاني في المقال التالي
تتميز الجبنة الموزاريلا بطعم جميل ولذيذ جداً، وتتميز أيضا عند وضعها على الأكلات الساخنة بقوام مطاطي يعشقه جميع الناس الكبار والصغار بصفة خاصة، ولا يخلو أي منزل من وجود الجبنة الموزاريلا لأنها تدخل فى معظم الأكلات مثل البيتزا، وتستخدم فى بعض الحشوات مثل الجلاش والكريب وخبز التورتيلا وكرات اللحمة، وتستخدم فى الرش على صينية مكرونة اللازانيا وصينية البطاطس ويفضل بشر الجبنة الموزاريلا قبل الإستخدام ووضعها فى الفرن، وعند إستخدامها يمكن خلطها مع مجموعة من الجبن مثل الجبنة البارميزان والجبنة الرومي والجبنة الفلامنك، وتحتوي الجبنة الموزاريلا على كثير من المعادن والفوسفات والحديد والفيتامينات والصوديوم التى تحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتقوى العظام والعضلات والأسنان نظرا لأنها تصنع أساسا من حليب الأبقار أو الجاموس الطازج، والجبنة الموزاريلا تناسب وجبة الإفطار ووجبة الغذاء ووجبة العشاء، وبما أننا فى موجة غلاء الأسعار سوف نقدم إليكي طريقة عمل الجبنة الموزاريلا فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة التحضير، وبطريقة صحية وآمنة وتكاليف بسيطة جدا، وتتكون من اللبن والليمون والملح لذلك لا ننصح بشراء الجنة الموزاريلا من المحلات والأسواق لأنها غالية الثمن ولا نضمن جودة مكوناتها، وغير هذا تحتوي على المواد الحافظة التى تضغف المناعة ويمكن أن تسبب الضرر على صحة الإنسان.
مكونات عمل الجبنة الموزاريلا فى البيت
- إثنين كيلو من حليب الأبقار أو حليب الجاموس الطازج كامل الدسم
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ملح الليمون
- ربع كوب صغير الحجم من الخل الأبيض
طريقة عمل الجبنة الموزاريلا فى البيت
- بعد شراء الحليب الطازج نقوم بوضعه فى إناء مناسب بشرط أن يكون الحليب كامل الدسم ثم نقوم بتغطيته ووضعه فى مكان دافئ بعيدا عن وضعه فى الثلاجة ثم نتركه لمدة أربعة وعشرون ساعة.
- وبعد مرور اليوم سوف نلاحظ اللبن تخمر، وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح و ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ملح الليمون وربع كوب صغير الحجم من الخل الأبيض.
- وبعد ذلك نقوم بوضع إناء اللبن على نار متوسطة، ونستمر فى التقليب حتى نلاحظ تكون الجبنة ثم نقوم بفصله عن السائل حتى يصبح لبن رايب، وبعد ذلك نقوم برفع درجة حرارة النار، وبإستخدام ملعقة نقوم بتجميع الجبنة الموزاريلا والضغط عليها جيدا حتى نلاحظ أن قوامها ممطوط، ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كل كمية الجبنة.
- وبعد ذلك نقوم بوضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك ثم نبشرها حتى تصبح جاهزة.
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