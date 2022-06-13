طريقة عمل عجينة الكريب بمقادير مظبوطة بكل تكاتها وأسرارها في البيت بطعم طري ولذيذ

سر طعم الكريب اللذيذ هو العجينة التى تتكون من الدقيق والبيض والحليب والملح، وعندما يتم خلط هذه المكونات نصنع أحلى وأشهي كريب الذي يتم حشوه بأي نوع من الحشوات على حسب الرغبة سواء كان الحلو أو الحادق فيمكن حشوها بالشكولاتة أو المربى، ويمكن حشوها حادق مثل اللحمة المفرومة أو الفاهيتا أو شاورما الدجاج أو البسطرمة أو الجبنة الرومي والجبنة الموزاريلا مع الزيتون والطماطم والفلفل الأخضر فيفضل بعض الناس تناول الكريب من المطاعم لما لها طعم ورائحة جميلة، ولكن هى مكلفة، وغير هذا يمكن أن تسبب بعض الأمراض مثل السمنة لأنها تكون مليئة بالدهون والزيوت فتقدم الأمهات الكريب لتقديمه لأفراد أسرتها على مائدة الغذاء مع طبق المكرونة وسلطة الطحينة، ويمكن تناول الكريب في وجبة الإفطار وفي وجبة العشاء، والكريب له قيمة غذائية كبيرة جدا لأنه يحتوي على النشويات والكالسيوم والمعادن والبروتينات التى تقوى العظام والأسنان، وتعطي الطاقة والنشاط اللازم لجسم الإنسان، وسوف نقدم إليكي فى هذا المقال طريقة عمل الكريب بمقادير متوفرة فى كل مطبخ، وطريقة عملها سهلة جدا، ولا تحتاج إلى وقت أو جهد، ويحب الأطفال كثيرا تناول الكريب لأن له طعم مميز وجميل جدا وخفيف وسهل الهضم.

مكونات عمل الكريب

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

إثنين حبة من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء

للحشو كمية مناسبة من اللحمة المفرومة بالجبن

طريقة عمل الكريب