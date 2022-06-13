مزيل العرق السحري بخلاصة الليمون والنشا ومنعش وجميل يدوم لمدة 24 ساعة

يعتبر مزيل العرق ، من أقوى المزيلات الطبيعة التي تمنح الجسم رائحة جميلة تساعد على التخلص من مشكلة العرق المزعجة التي يعاني منها أغلب الناس في فترة الصيف، التي تنتج عن تراكم البكتيريا والفطريات المسببة لرائحة العرق الكريهة التي تظهر تحت الإبط، مما يودي إلي أنبعث الروائح الكريهة من الجسم، كما تجد الكثير من الناس يلجئون لاستخدام بعض والمنظفات الخاصة بعناية البشرة التي تحتوي على بعض المواد الكيمائية الضارة التي تسبب المشاكل على مدي استعمالها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق السحري بخلاصة الليمون والنشا يجعل الجسم منتعش وجميلة ويدوم لفترة طويلة.

مكونات عمل مزيل العرق السحري

يتكون المزيل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاث ملاعق من النشا. ملعقتين من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت الشاي. مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

طريقة التحضير

سوف نعرض لكم اليوم طريقة تحضير مزيل العرق السحري لإزالة الروائح الكريهة بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر علبة صغيرة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي رائع.

نحتفظ بالمزيل في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك جيداً ويصبح مثل الجاهز تماماً.

نقوم بوضع المزيل على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نحصل على رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم.

طريقة عمل مزيل عرق برائحة زيت اللافندر العطري

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع مزيل رائع بالمنزل وهى كما يلي:-