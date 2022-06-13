نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز التورتيلا السريع بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة 100% ومورقة توريق وبطعم طري في المقال التالي
تهتم كل رية منزل بصحة أفراد أسرتها وخاصة صحة أطفالها، وتقديم كل ماهو صحى ومفيد لهم لذلك تقوم بصنع خبز التورتيلا فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل بيت، وعند تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت ولا تحتاج إلى تكلفة بل تكلفتها بسيطة جدا، ومن مكوناتها الدقيق والماء واللبن والملح وزيت الزيتون، وخبز التورتيلا يحتوي على عناصر مفيدة لصحة الإنسان فهي تزود الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط لأنها تحتوى على البروتينات اللازمة لنمو خلايا الجسم، وخبز التورتيلا له طعم مميز وجميل جدا، وعند حشوه بحشوات مختلفة مثل الحلو والمالح يزيد من طعمه جمالاً، مثل الشيكولاتة والفاهيتا وشاورما الدجاج أو اللحمة المفرومة أو بعض أنواع الجبن مع الفلفل الأخضر والزيتون والطماطم، ولذلك سوف نقدم طريقة عمل خبز التورتيلا اللذيذ، والذي يمكن حفظه فى فريزر الثلاجة لحين إستخدامه، ويمكن أن يقدم على مائدة الإفطار مع الجبنة الرومي، ويمكن أن يقدم فى وجبة الغذاء مع بعض اللحوم والدجاج مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
مكونات عمل خبز التورتيلا
- إثنين كوب ونصف كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول
- إثنين كوب كبير الحجم من الماء الدافئ
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودرة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة على حسب الرغبة
- طاسة
- عجان كهربائي
طريقة عمل خبز التورتيلا
- فى البداية نقوم بتحضير العجان ونضع به إثنين كوب ونصف كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودرة ثم نقوم بتقليب هذه المكونات الجافة مع بعضها.
- ثم نقوم بتشغيل العجان الكهربائي ثم نقوم بإضافة الماء تدريجيا، وأخير نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة على حسب الرغبة مع الإستمرار فى العجن حتى نحصل على عجينة خبز التورتيلا ناعمة ومتماسكة جيدا.
وبعد ذلك نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة لكي ترتاح، ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم نتركها لكى ترتاح مرة ثانية حتى يسهل فردها.
- ثم نقوم بفرد كرة العجين على سطح مستوى مرشوش به كمية من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة، وبإستخدام نشابة نشكل قرص دائري الحجم.
- وبعد ذلك نقوم بوضع طاسة غير لاصقة على نار هادئة ثم نضع فيها قرص العجينة مع التقليب حتى تتحمر من على الجانبين.
- ونكرر هذه العملية حتى ننتهي من كل كمية العجين، وبذلك قد يكون خبز التورتيلا جاهز.
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