لو عندك حنة منزلية تقدري تصبغي بيها حواجبك بنفسك بطريقة أكثر جاذبية وبدون أي أضرار

تفضل الكثير من الفتيات والنساء إستخدام الحنة لصبغ الحواجب لأنها تعمل على تحديد ورسم الحواجب بشكل طبيعي وجذاب، والحواجب تعطي منظر وشكل جميل جدا للفتيات والسيدات، والحنة من أفضل الخيارات التي تعمل على صبغ الحواجب وملئ فراغات الشعر والتي تدوم لفترة أكثر من أسابيع، وتهوي جميع السيدات وبصفة خصة الفتيات العرائس رسم الحنة على اليدين والجسم، وتستخدم أيضا الحنة فى صبغ الشعر وتعطيه لون جميل وتعمل على تقوية ولمعان الشعر، وتقوى جذور الشعر، وتحمي من ظهور قشرة فروة الرأس وتمنع الحكة والإتهابات، وتعمل الحنة كعلاج في تطهير وتعقيم للجروح وتعمل على إلتئامها، وتعمل كطبقة عازلة تحمي الجروح من التلوث والبكتريا، وتساعد فى تهدئة الحروق، ويوجد العديد من الفتيات يذهبون إلى مراكز التجميل لصبغ الحواجب بالمنتجات الصناعية وبالفعل تصبح الحواجب بشكل جميل، ولكن للأسف بعد فترة تعمل هذه المنتجات في تساقط شعر الحواجب لأن بها مواد كيميائية تساعد على ذلك، ومن الممكن أن تسبب الإلتهابات والحساسية، لأن الجلد لا يتحمل هذه المواد وغير هذا تكلف الكثير من الأموال لكن الحنة الطبيعية تعمل على تكثيف شعر الحاجبين ولا تسبب أى أضرار لأنها آمنه وصحية وسريعة النتائج وتكلفتها أقل، وتخلط الحنة مع بعض العناصر الطبيعية مثل القهوة والكاكاو وزيت الخروع وزيت اللوز والحليب وزيت الزيتون، ويمكن تحضيرها فى المنزل، وسوف نقدم إليكي كيفية طريقة عمل الحنة لصبغ الحواجب بكل سهولة.

تتميز الحنه بأنها صبغه طبيعيه للشعر، فإنها من أهم أنواع الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تلوين وتغيير لون الشعر، لذلك ينصح باستخدامها على الحواجب الخفيفة، لأنها تعمل على تكثيف شعر الحواجب وإظهارهما بشكل جذاب، كما أنها تساعد على انبات واكتمال الحواجب وعدم تساقطها، فهى تغنيكى عن شراء المستحضرات التجميلية التى تتسبب فى حساسية للجلد واحمرار لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة بالصحة، فهى آمنه تماماً تعطينا النتيجه المطلوبة فى صبغ الحواجب فى دقائق معدودة .

مكونات صبغة الحواجب بالحنة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحنة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكاكاو

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب

طريقة عمل الحنة لصبغ الحواجب