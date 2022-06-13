نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المندي باللحمة والأرز البسمتي والبهارات على أصولها بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
صينية المندي من الوجبات الجميلة التي تتشرف بها أى ربة منزل أمام ضيوفها أو تقديمها فى المناسبات أو فى الحفلات لأنها وجبة تتميز بشكل وطعم شهي ولذيذ، وهى وجبة كاملة العناصر الغذائية لأنها تحتوى على الأرز والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود، ويمكن عمل المندي باللحمة أو بالدجاج التى تحتوي على البروتينات والحديد والزنك الذي يساعد فى بناء الجسم والعضلات ويقوي وينشط الذاكرة ويقوي جهاز المناعة، وتشتهر المندي فى مصر ودول الخليج وفي عدد كثير من الدول لذلك تبحث الأمهات على طريقة عمل المندي بطريقة سهلة وسريعة التحضير وبمكونات متوفرة فى كل منزل، وهي غير مكلفة، ويمكن تناول صينية المندي بجوار سطة الطحينة وسلطة الخضروات أو أي نوع من أنواع المخللات أو صينية بطاطس، وهى عبارة عن صينية من الأرز يتم تسويته بالمرقة وعليها الدجاج المحمر أو اللحمة المحمرة ونضيف إليها رشة قليلة من المكسرات، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل المندي التي تقدم دائما فى وجبة الغذاء.
من اشهر الاكلات العربيه التى تقدم فى افضل وأرقى المطاعم العالمية هى أكلة المندى الشهيه التى تتميز بطعم ومذاق طيب ومحبب لدى الجميع ويفضلون تناولها دائما على الوجبات الرئيسية، فهى وجبة متكاملة غنيه بالبروتين والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعد الجسم على بناء العضلات وتقوى الزاكرة وتقى من تصلب الشرايين وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فهى اشتهرت فى دول الخليج ولها طريقه سهله التحضير ومضمونه تعطيكى نفس طعم ومذاق التى تقدم فى المطاعم، أنها من الاكلات المميزة فى الافراح والمناسبات الخاصه للاستمتاع بطعمها اللذيذ وفوائدها المتعددة.
مكونات عمل المندي
- نصف كيلو من اللحمة المقطعة
- إثنين ثمرة من البصل المقطع
- كمية مناسبة من الماء
- نصف كيلو واحد من الأرز البسمتي
- ورق لورا
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البهارات
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزعفران
- ورق لورا
- رشة صغيرة من الحبهان
- رشة صغيرة من القرنفل
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
طريقة عمل المندي
- أولا نقوم بغسل الأرز البسمتي ثم نقوم بنقعه فى إناء به ماء مغلي ثم نتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.
- وبعد ذلك نقوم بتحضر وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون والبصل المقطع ثم نقوم بتقليبه حتى يذبل ويصبح لونه بني ثم نقوم بوضع قطع اللحمة ويتم تقليبها حتى يتغير لون اللحمة
- ثم نضيف ورق اللورا والملح والفلفل الأسود والقرفة والبهارات والكاري والزعفران والحبهان والقرنفل.
- وبعد ذلك نقوم بسكب الماء ونتركه يغلي علي نار متوسطة لمدة ساعة ونصف حتى تنضج اللحمة.
- وبعد ذلك نخرج اللحمة ونقوم بتحميرها فى طاسة على النار.
- ثم نقوم بوضع مرقة اللحمة على إناء الأرز حتى ينضج.
- وبعد ذلك نقوم بتجمير الفحم، وثم نحضر وعاء ونضع به الأرز وعليه قطع اللحم وفي منتصف الخليط نضع الفحم ونغطيها حتى يأخذ النكهة.
- ثم نضع الأرز فى طبق التقديم وعليه قطع اللحم ورشة من الذبيب ويقدم ساخن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي المندي باللحمة والأرز البسمتي والبهارات على أصولها بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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