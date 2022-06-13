أعملي المندي باللحمة والأرز البسمتي والبهارات على أصولها بطعم ومذاق لذيذ

صينية المندي من الوجبات الجميلة التي تتشرف بها أى ربة منزل أمام ضيوفها أو تقديمها فى المناسبات أو فى الحفلات لأنها وجبة تتميز بشكل وطعم شهي ولذيذ، وهى وجبة كاملة العناصر الغذائية لأنها تحتوى على الأرز والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود، ويمكن عمل المندي باللحمة أو بالدجاج التى تحتوي على البروتينات والحديد والزنك الذي يساعد فى بناء الجسم والعضلات ويقوي وينشط الذاكرة ويقوي جهاز المناعة، وتشتهر المندي فى مصر ودول الخليج وفي عدد كثير من الدول لذلك تبحث الأمهات على طريقة عمل المندي بطريقة سهلة وسريعة التحضير وبمكونات متوفرة فى كل منزل، وهي غير مكلفة، ويمكن تناول صينية المندي بجوار سطة الطحينة وسلطة الخضروات أو أي نوع من أنواع المخللات أو صينية بطاطس، وهى عبارة عن صينية من الأرز يتم تسويته بالمرقة وعليها الدجاج المحمر أو اللحمة المحمرة ونضيف إليها رشة قليلة من المكسرات، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل المندي التي تقدم دائما فى وجبة الغذاء.

من اشهر الاكلات العربيه التى تقدم فى افضل وأرقى المطاعم العالمية هى أكلة المندى الشهيه التى تتميز بطعم ومذاق طيب ومحبب لدى الجميع ويفضلون تناولها دائما على الوجبات الرئيسية، فهى وجبة متكاملة غنيه بالبروتين والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعد الجسم على بناء العضلات وتقوى الزاكرة وتقى من تصلب الشرايين وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فهى اشتهرت فى دول الخليج ولها طريقه سهله التحضير ومضمونه تعطيكى نفس طعم ومذاق التى تقدم فى المطاعم، أنها من الاكلات المميزة فى الافراح والمناسبات الخاصه للاستمتاع بطعمها اللذيذ وفوائدها المتعددة.

مكونات عمل المندي

نصف كيلو من اللحمة المقطعة

إثنين ثمرة من البصل المقطع

كمية مناسبة من الماء

نصف كيلو واحد من الأرز البسمتي

ورق لورا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البهارات

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزعفران

ورق لورا

رشة صغيرة من الحبهان

رشة صغيرة من القرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

طريقة عمل المندي