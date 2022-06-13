نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “القنبلة المنزلية للتفتيح” .. سحر وصفة تفتيح البشرة بهذا المكون لا تقارن بكريمات التبييض مناسبة للوجه جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البشرة من أكثر المناطق الحساسة بالجسم المعرضة لظهور البقع الداكنة، لذا تقوم المرأة بتجربة أكثر من كريم خاص بتفتيح البشرة، لذلك لجأت الكثير من السيدات إلى تجربة ماسك الزبادي لتفتيح البشرة بمواد طبيعية 100%، ولهذا سوف نقدم لكي طريقة وصفة تفتيح البشرة، المضمونة كما إنها مكونة من مواد طبيعية متوفرة في كل منزل وبأقل التكاليف وأسهل طريقة للتحضير.

سحر وصفة تفتيح البشرة بهذا المكون

تساعد الزبادي في تفتيح البشرة بشكل سريع وملحوظ، كما إنها تعمل إلى ترطيب البشرة والتخلص من البقع الداكنة بالإضافة إلى بعض المكونات الطبيعية الأخري، والطريقة على النحو التالي:-

ماسك الزبادي والعسل

المكونات

٣ ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

احضري طبق بلاستيكي صغير واخلطي به جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يمتزجا.

افردي الماسك على الوجه ويترك لمدة ٢٠ دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب له.

تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى تحصلي على نتيجة جيدة.

قناع الزبادي والشوفان

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

٢ ملعقة كبيرة من الشوفان البودرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة التحضير

نضع كلًا من الخميرة، وماء الورد، والليمون، والشوفان، واللبن الرائب، في وعاء صغير ونقلب جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع القناع هذا على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع.

قناع الزبادي والبرتقال

المكونات

٣ ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المجفف والمطحون.

٢ ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير

نحضر طبق صغير ونضع به كلًا من قشر البرتقال المجفف والمطحون، مع إضافة لبن الزبادي.

نقلب جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي.

نفرد هذه الوصفة على الوجه لمدة ١٥ دقيقة.

ثم بعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قناع الطماطم والزبادي

المكونات

حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

٢ ملعقة صغيرة من الشوفان.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الطماطم قطع صغيرة، ثم بعد ذلك نقوم بعصر الطماطم جيدًا.

ثم بعد نضيف الشوفان والزبادي إلى عصير الطماطم ونقلب جيدًا.

قومي بفرد هذا القناع على بشرة نظيفة.

يترك على البشرة لمدة ٢٥ دقيقة.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل لكي تحصلِ على نتيجة جيدة.

وصفة الزبادي والنشا لتفتيح البشرة وطريقة تحضيرها

عليك أن تقومين بإحضار كوب من الزبادي سواء كان زبادي جاهز أو زبادي مصنوع في البيت بأي طريقة، ومن ثم قومي بإضافة ثلاثة ملاعق صغيرة من النشا والقليل من الماء إلى حين الحصول على مزيج كريمي وضعيه ع بشرتك لمدة عشرون دقيقة يوم بعد يوم.