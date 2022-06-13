نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري مثل بياض الثلج خلطة كريم الجليسوليد لتبييض وتقشير بشرة الوجه جربي الان ستذهلين من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الجليسوليد من الكريمات المرطبه التي تعمل على اعادة حيوية البشرة وترطيبها وحمايتها من الجفاف خاصة عند دخول فصل الشتاء والذي يجعل الجلد يصاب بالجفاف بسبب برودة الجو ، كما يستخدم في علاج تشقق القدمين وترطيب الجلد وهذا لاحتوائه على فوائد ومكونات مميزه جدا ومفيده للبشرة ، وهذا لمنح البشره الترطيب اللازم الذي يقي البشرة من التجاعيد وعلاج الخطوط البيضاء الناتجه عن تمزق الجلد ، كما يعرف انه معالج قوي وفعال في علاج الهالات السوداء ومفيد لمدراة الخطوط المحيطة بالعينين ، كما يشتهر ايضا مع اصافة بعض المكونات مع كريم الجليسوليد باانه مفيد جدا لتفتيح وتبييض البشرة وجعلها افتح مما ذي قبل، كما يعطي البشرة الترطيب اللازم والنضارة اللازمة لاظهار البشرة خاليه من الحبوب والبثور والاس تنتج عن تراكم الجلد الميت والبكتيريا والجراثيم التي تنتج من اهمال البشرة وتجعل البشرة تصاب بالالتهاب المسبب لاظهار الحبوب

من المرطبات القويه التي تستخدم في فصل الشتاء والبرد القارس الذي يسبب جفاف البشرة هو كريم الجليسوليد والذي لترطيب الايدي والقدمين ويحمي الجلد من تشققات الكعبين الذي يسببها الجفاف او كثرة استخدام الماء والرطوبة المسببه تشقق الكعبين وجفافها كما يعتبر هذا الكريم من الكريمات التي تحمي البشرة من الجفاف الشديد وتجعلها رطبة ولامعه

خلطة كريم الجليسوليد لتبييض وتقشير الوجه

مكونات خلطة الجليسوليد لتبييض الوجه :

سبع ملاعق من الجليسوليد

ملعقة من النشا

خمس ملاعق من زيت اللوز الحلو

خمس ملاعق من زيت الخروع

خمس ملاعق بودرة اطفال

نصف كوب ماء دافئ

نصف كوب ماء ورد

ربع كوب من الجليسرين

طريقة تحضير خلطة الجليسوليد لتبييض الوجه:

نقوم بخلط كلا من الجليسوليد والجلسرين وبودرة الاطفال جيدا مع بعضهم البعض ، ثم نقوم بخلط كلا من الماء وماء الورد مع النشا مع وضعه على النار لصنع خليط مثل الكريم ثم قومي بترك خليط النشا حتى يبرد ، ثم قومي بموج كلا من خليط الكريم مع الزيوت مع خليط النشا ، ثم قومي بحفظ الخليط في المبرد ، ثم قومي بااستخدام الماسك بدهنه على بشرة نظيفة وتركه مدة نصف ساعة ، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ وستجدين بشرتك قد تحولت الاجمل

خلطة الجليسوليد لتقشير البشرة

مكونات الخليط:

٢ ملعقة من كريم الجليسوليد

عصير ليمونه كامله

طريقة الاستخدام :

قومي بمزج المكونين سويا ثم قومي بدهن بشرتك به واتركيه مدة ثلاثين دقيقة ثم قومي بشطف وجهك بالماء.