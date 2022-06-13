من وقت للتاني بنحتاج للتجديد حتى في أكلنا، ولأننا في بنات حوا بنهتم اننا نجيبلك كل جديد، في المقال دي هنقولك وصفة سهلة ولذيذة لكن مبتكرة، اعرفي معانا ازاي تعملي وصفة خبز شوربة البازلاء

شوربة في طبق من العيش؟! .. اعرفي ازاي تعملي وصفة خبز شوربة البازلاء

المقادير في الوصفة دي تكفي 12 فرد، تقدري تقللي وتزودي حسبب احتياجك وعدد الأفراد.

المكونات اللي هتحتاجيها

1 رغيف العجين المخمر

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 بصل مفروم

2 جزر مفروم

3 سيقان كرفس مفروم

3 فصوص ثوم مفروم

2 1/2 كوب بازلاء مقسمة (375 جم)

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحم

ر3 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات

8 أكواب من مرق الخضار (2 لتر)

2 ورق الغار

طريقة التحضير

على لوح التقطيع ، حطي رغيف الخبز على جنبه وقطعي الجزء العلوي منه باستخدام سكينه صغيره ، بعد كده فرغي الخبز او العيش من جوه وخلي بالك انك ماتقطعيش الجوانب عشان الشوربة ماتتسربش بره لما نصبها جواه، اللي هنطلعه من العيش ممكن نستخدمه عشان نغمس بيه الشوربه، او ممكن تجففيه وتستخدميه بديل للبقسماط في التتبيل بع كده.

في حلة كبيرة حطي زيت الزيتون والبصل والجزر والكرفس واطبخيهم سوا لمدة 5 دقائق على نار متوسطة لحد ما يبقى البصل شفاف، في المرحلة دي ضيفي التوم واطبخيه لمدة دقيقتين مع المزيج كله.

بعد كده ضيفي البسلة والزعتر والملح والفلفل والكركم والفلفل الاحمر المطحون خشن “اختياري” وقلبي لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس.

ضيفي مرقة الخضار وورق الغار، وغطي الشوربة وسيبيها تتطبخ لمدة 40 دقيقة تقريبا، بعد كده ضيفي البطاطس وسيبيها 20 دقيقة كمان.

بعد مرور الوقت المحدد شيلي ورق الغار وقدمي الشوربة في الطبق اللي عملناه من الخبز الغويط او “طبق العيش”، وبالهنا والشفا.

شوفي معانا فيديو لتحضير الوصفة

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