طريقة عمل كريم الأساس “الفاونديشن” طبيعي 100% ويغذي البشرة ويجعلها نضرة

طريقة عمل كريم أساس طبيعي، يعد كريم الأساس من أساسيات أدوات التجميل التي لا تستطيع أي فتاة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال نظرا لأنه يعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء العيوب التي بها إن وجدت من أجل الظهور بشكل جذاب وواضح عند وضع باقي مكياج الوجه مثل العيون والحواجب والشفاة وغيرها، ولكن كما نعلم أن كريمات الأساس ذات الماركات التجارية بجميع أنواعها لها أثار سلبية على البشرة وتعمل على سد المسام وإرهاق البشرة مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام لاحتوائها على الكثير من المواد الكيميائية، لذلك نقدم لكى طريقة صنع كريم الأساس فى المنزل بمكونات طبيعية تماما تضمني جودتها بنفسك بل أنها فى فى نفس الوقت تساعد على تغذية البشرة وحمايتها.

طريقة عمل كريم الأساس “الفاونديشن”

يمكنك صناعة كريم أساس طبيعي فى المنزل بكل سهولة مكون من مواد طبيعية تماما ليس لها أي أضرار سلبية على بشرتك بل أنها تعمل على حماية بشرتك من أشعة الشمس وتعرضك للتصبغات الجلدية التي تواجهها الكثير من الفتيات وذلك بفضل وضع جل الصبار وزيت اللوز الحلو فى مكوناته ويمكنك أيضا إضافة مقدار صغير من الصن بلوك إلى المكونات من أجل صنع كريم أساس وواقي للشمس فى نفس الوقت بشكل مضمون ولا يعرض بشرتك إلى التأكسد والمشاكل الأخرى التي يسببها كريم الأساس، ومن أجل صنع كريم الأساس فى المنزل تتبعي الخطوات التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين كريم مرطب.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ربع ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو الخام.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير والاستخدام