طريقة عمل كيكة الفانيليا اليومية الاقتصادية بمكونات بسيطة وبطعم هش وخفيف

كيك الفانيليا، في الصباح يبحث الناس عن وجبات خفيفة للفطور ومن بين هذه الوجبات الكيك لأنة من الوجبات اللذيذة والسريعة، وأيضا في المساء يعتبر الكيك من أخف وجبات العشاء التي تعد وتقدم مع الشاي والحليب، ويوجد كثير من انواع الكيك منها كيك الليمون أو كيك الشيكولاته او الفانيليا، فسوف نقوم بعمل كيك الفانيليا في المنزل بطريقة سهلة حتى يكون إعدادها في أي وقت سهل ومتاح لكل ربة منزل.

في بعض الأحيان نحب أن نتناول الفطور الخفيف وخاصة في فترة الذهاب إلى العمل، وأيضا تناول الأطفال لها في بعض الأوقات في المنزل أو عند الخروج من المنزل والذهاب إلى المتنزهات، ومن افضل أنواع الكيك كيك الفانيليا، والتي تعد من الحليب والفانيليا حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة طوال اليوم لأنها تعتبر من الوجبات المتكاملة، إليكم طريقة عمل كيك الفانيليا.

مكونات كيكة الفانيليا

٣ أكواب من الدقيق المنخول.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الحليب.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

باكو بيكنج بودر.

رشه ملح.

فانيليا.

الطريقة:-

في بوله نضع الزيت والسكر ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونخفق ثم نضيف الفانيليا ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط هش.

نضيف الحليب ونخفق على سرعة قليلة ثم نضيف الدقيق وعليه البيكنج بودر والملح ونعجن بالمضرب أو بالملعقة لكي تلم باقي خليط العجين.

نقوم بتحضير صينية خبز وتدهن بمادة دهنية ثم نضيف عليها خليط الكيك بطريقة متساوية.

ندخل الكيك الفرن على درجة ١٨٠ ويكون ساخن مسبقاً من قبل تحضير الكيك حتى لا تتعرض الكيك للهبوط.

على الرف الأوسط نضع الكيك لمدة ١٥ دقيقة على نار عالية ثم نقوم بتهدئة الفرن على درجة حرارة تقل حتى تمام نضج الكيك.

بعد تمام التسوية نقوم باخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقطع إلى قطع صغيرة وتقدم في أطباق التقديم.

يمكن أن تزين الكيك بصوص الحليب المكثف المحلى.

مكونات صوص الحليب المكثف المحلى

كوب من الحليب البودر.

كوب من السكر البودر.

كوب من الماء الساخن.

نصف كوب من الزيت.

فانيليا.

الطريقة:-