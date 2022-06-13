طريقة عمل البسكويت الناعم بأبسط المقادير وبخطوات دايبة دوب وبطعم لا يقاوم

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طريقة عمل البسكويت الناعم، يعد البسكويت من احلي واشهي المخبوزات المفضلة لدى الجميع، وهو يقدم كوجبة خفيفة في الصباح مع الحليب ويقدم أيضا للضيوف مع العصائر أو الشاي، ويمكن تحضير البسكويت بطرق وأطعمة مختلفه مثل البسكويت بالشيكولاته أو الفانيليا وجوز الهند، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل البسكويت الناعم. طريقة عمل البسكويت الناعم المكونات ١ كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

٤ بيضات.

٢كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفه.

كوب من الحليب.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من جوز الهند الناعم. الطريقة. في وعاء العجان الكهربائي نقوم بوضع السكر مع الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام كريمي.

نقوم بإضافة البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى مع الاستمرار بالخفق.

نضيف اليهم الفانيليا والحليب.

نضع الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء عميق ونخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط الكريمي تدريجيا ونستمر في العجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

نترك العجينة حتى ترتاح قليلا.

نقوم بتحضير صاج الفرن وندهنه بقليل من الزيت.

نقوم بتشكيل البسكويت بواسطة القمع أو كيس الحلواني أو ماكينة البسكويت ويرص في الصاج بينهم مسافة متساوية.

ندخل البسكويت في الفرن على درجة حرارة ١٦٠ ونتركه حتى يتم تسويته ويأخذ اللون الذهبي الشهي.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد ويصبح جاهز للتقديم.

يقدم البسكويت مع الشاي أو العصائر.

ويقدم أيضا مع الحليب في الصباح.

يمكن استخدام البسكويت في تحضير الكيك بالنسكافيه وتحضير تارت الفواكه. طريقة عمل تارت الأناناس المكونات كمية مناسبة من البسكويت.

٤ ملاعق من الزبدة السائلة.

شرائح من الأناناس.

كوب من چيلى الأناناس. الطريقة في وعاء الكبة الكهربائي نضع البسكويت مع الزبدة ونطحنهم جيدا حتى تصبح عجينة رملية.

نفرغ البسكويت في قالب ونفرد البسكويت جيدا.

نقوم برص شرائح الأناناس على البسكويت.

نضف جيلى الأناناس باردا على الوجه وندخل التارت في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات.

نخرج التارت من الثلاجة وهنا يصبح جاهز للتقديم.

يمكن تزينه بالكريم شانتيه حسب الرغبة.

ويمكن أيضا تزينه بقطع الكريز المجفف.

يقدم التارت مع المشروبات الغازية أو العصائر. طريقة عمل البسكويت الناعم يعد البسكويت من المخبوزات الشهية التي يمكن تحضيرها بالشيكولاته أو جوز الهند أو البرتقال، ويقدم البسكويت مع الحليب في الصباح كوجبه خفيفة ويقدم أيضا مع العصائر للضيوف، ويقدم البسكويت مع الكعك والغريبة في الأعياد والمناسبات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسكويت الناعم بخطوات سهلة ومكونات بسيطة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكويت الناعم بأبسط المقادير وبخطوات دايبة دوب وبطعم لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسكويت الناعم بأبسط المقادير وبخطوات دايبة دوب وبطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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