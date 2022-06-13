انت الان تتابع خبر فوائد تناول الكنتالوب الغير معروفة.. يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فوائد تناول الكنتالوب الصحية لا يعلمها الكثير من الأشخاص، وقد قام مؤخرًا استشاري السمنة والتغذية الصحية الدكتور أحمد صبري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك “، بنشر مجموعة كبيرة من فوائد الكنتالوب الصحية، وهذا هو ما سوف نقدمه لكم اليوم.

فوائد تناول الكنتالوب الصحية

يستطيع الكنتالوب أن يحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومن أبرز فوائده: