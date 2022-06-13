انت الان تتابع خبر اكتشف فوائد الخوخ الغير متوقعة.. أبرزها حماية القلب من الأمراض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فوائد الخوخ عديدة للغاية، فهو من أفضل ,اهم الاختراعات الطبية، وهذا يرجع لاحتوائه على عدد لا حصر له من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ولهذا فهو قادر على تحسين الهضم وحماية صحة القلب، وتقوية مناعة الجسم، وعلاج الحساسية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.

فوائد الخوخ

الحفاظ على صحة القلب

هناك الكثير من الفواكه التي يمكنها الحفاظ على صحة القلب، ولكن الخوخ يعتبر من أقوى هذه الفواكه، فهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أن الخوخ يمكنه أن يقوم بخفض ضغط الدم المرتفع، وأيضًا خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

كما أن الخوخ من مصادر البوتاسيوم الطبيعية المعتدلة، والذي من المعروف أنه من أهم العناصر التي يمكنها التحكم في مستوى ضغط الدم.

تحسين عملية الهضم

الخوخ من الفاكة التي تحتوي على العديد من الألياف الغير قابلة للذوبان، وأيضًا على الألياف القابلة للذوبان، ومن المعروف أن الألياف القابلة للذوبان يمكنها أن تعمل على استقرار مستوى السكر في الدم، وفي نفس الوقت تقوم بالحفاظ على مستوى الكوليسترول، وتجعله دائمًا تحت السيطرة.

أما بالنسبة للألياف الغير قابلة للذوبان، فهي قادرة على تحسين عملية الهضم، ومنع الإصابة بالإمساك، ولهذا ينصح بتناول الخوخ بقشره، أو تناول شاي الخوخ وأي مستخلص يتم صناعته من أزهار الخوخ.