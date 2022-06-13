انت الان تتابع خبر تعرف على فوائد المرمرية.. أبرزها تسكين آلام الدورة الشهرية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فوائد الميرمية عديدة ولا حصر لها، حيث نشرت بعض التقارير الطبية على صفحات التواصل الاجتماعي توضح مدى أهمية الميرمية وأنها تعالج أمراض عديدة وتحمي الجسم من الكثير من المشاكل الصحية.

فوائد المرمرية

تعمل فوائد الميرمية على علاج الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي كالسعال ودور الرشح والبرد وعلاج الربو وتخفف من التهابات الحنجرة وتعالج الحساسية والمشاكل التي تتعرض لها الرئتين.

كما تعمل الميرمية على علاج الفم من التقرحات والفطريات، وتوقف نزيف اللثة وتقلل من تورمها لأنها تحتوي على خصائص تطهر وتقبض النزيف، كما أنها تحمي الجهاز الهضمي من المشاكل التي تصيبه وتقلل من إفرازات المعدة.

تقلل الميرمية من التعرق وتعالج الإسهال، تخفف من الآم البطن والمغص وخاصة اثناء الدورة الشهرية عند الإناث، كما أنها تقلل من سخونة الجسم عند السيدات عندما ينقطع لديهم فترة الحيض اثناء بلوغهم سأن اليأس.

تنشط الميرمية الدورة الدموية بشكل عام في الجسم، كما أنها تخفض مستوى السكر في الجسم وتجعل نسبته طبيعية، كما أنها تحسن من وظيفة الجهاز العصبي، تقوي الذاكرة وتقلل من النسيان.

تدخل الميرمية في طرد الغازات من البطن، وتقضي على التشنجات العضلية التي تصيب العضلات.

فيمكن تناول الميرمية وتحضيره كوصفة عن طريق أن نحضر كوب ونضع فيه ماء مغلي ونضيف إليه ملعقة متوسطة من الميرمية ونتركها 15 دقيقة بعد تغطيتها ثم يتم شربها.